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25.04.2017 07:30
Минздрав ограничит содержание соли, сахара и трансжиров в продуктах
Соответствующие нормы будут прописаны в стратегии здорового образа жизни для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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В настоящее время производители пищевой продукции в ЕАЭС руководствуются техрегламентами «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» и т.д., но состав продукции при этом устанавливают сами: ограничения действуют только на такие вещества, как соли металлов, гормоны и пестициды.

В Минздраве отметили, что сахар, соль и трансжиры приводят к возникновению ожирения и ряда хронических заболеваний, тогда как менее сладкие и соленые продукты люди после покупки могут подсластить и посолить дома по своему вкусу. Кроме того, в стратегию ЗОЖ войдут рекомендации по уровню содержания пищевой соли в конкретных полуфабрикатах, хлебобулочных изделиях, мясных и рыбных продуктах.

В ведомстве пояснили, что сейчас маркировка на упаковке продуктов питания отражает долю содержащихся в них веществ от суточной потребности человека, но при этом не содержит конкретной достоверной информации о количестве соли, сахара и жира.

Производители уже усомнились в целесообразности этой инициативы.

По словам Екатерины Кантор из Национального союза мясопереработчиков, содержание соли в мясной продукции нормируется с формулировкой «не более», а сахара — не нормируется вообще.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин выразил сомнение в том, что изменить рецептуру хлебобулочных изделий, утвержденную еще в советские времена, будет легко.

Между тем Минздрав намеревается за счет реализации своей стратегии по формированию здорового образа жизни добиться сокращения в стране смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета на 25%.

Комментарии (2)

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  • БГБ
    25.04.2017, 8:01:41
    0
    Девушка справа не менее ста кВт.
    • УУУиии
      25.04.2017, 8:22:46
      1
      Девушка справа? Оо Девушка там только снизу) Ожидание что на пляже будут красивые девушки, а реальность на много суровее))
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