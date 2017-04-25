В Коми "эпидемия" ложных вызовов

За прошедшие сутки спецслужбы республики дважды выезжали по ложным вызовам в поисках взрывных устройств.

Первый вызов поступил на пульт дежурного 24 апреля в 8:45. Звонившие сообщили, что в детском саду №80 по Коммунистической, 29 может находиться взрывное устройство.

Бесхозный пакет, лежавший в подъезде, насторожил жильцов дома №11 по улице Тиманской в Ухте. Вызов поступил спасателям после 10 утра.

В Воркуте зафиксировано 3 ложных вызова за месяц. Все анонимные звонившие на пульт дежурных в МВД, сообщают об обнаружении "подозрительных пакетов".

Во всех случаях, предметы повышенного внимания оказывались забытыми личными вещами рассеянных граждан.