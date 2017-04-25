25.04.2017 08:56
В Коми "эпидемия" ложных вызовов
За прошедшие сутки спецслужбы республики дважды выезжали по ложным вызовам в поисках взрывных устройств.
Первый вызов поступил на пульт дежурного 24 апреля в 8:45. Звонившие сообщили, что в детском саду №80 по Коммунистической, 29 может находиться взрывное устройство.
Бесхозный пакет, лежавший в подъезде, насторожил жильцов дома №11 по улице Тиманской в Ухте. Вызов поступил спасателям после 10 утра.
В Воркуте зафиксировано 3 ложных вызова за месяц. Все анонимные звонившие на пульт дежурных в МВД, сообщают об обнаружении "подозрительных пакетов".
Во всех случаях, предметы повышенного внимания оказывались забытыми личными вещами рассеянных граждан.
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