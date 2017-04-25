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25.04.2017 09:26
В Усинске прошел юбилейный фестиваль «Пасха Красная»
23 апреля 2017 года, в Усинском дворце культуры состоялся X юбилейный традиционный муниципальный фестиваль православного искусства «Пасха Красная».
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фото: Александр Кавиев

С приветственными словами выступили на открытии благочинный Усинского церковного округа Иеромонах Пётр и заместитель руководителя администрации Усинска по социальной сфере Татьяна Анисимова. Они поздравили усинцев с праздником и пожелали участникам фестиваля удачного выступления и победы, сообщает пресс-служба усинской мэрии.

В гала-концерте конкурса выступили участники, прошедшие отборочный тур. Среди них исполнители, чтецы и танцоры муниципального образования – воспитанники дошкольных и общеобразовательных организаций Усинска и села Усть-Уса, солисты и творческие коллективы Усинского дворца культуры и Центра дошкольного образования детей.

Все участники получили грамоты и призы от организаторов мероприятия – Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск», Усинского дворца культуры и Усинского церковного округа.

В этом году членами жюри были учреждены три номинации в трех возрастных категориях:

«Художественное, духовное чтение»

  1. Домаркова Наталья, Селезнева Ульяна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20», руководитель — Домаркова Наталья Владимировна;
  2. Тамбасов Вячеслав, МАОУ «СОШ №3», руководитель – Гусейнова Светлана Сабировна.;
  3. Мария Петрушанко, ГУ РК «Детский дом №4 г.Усинска», руководитель – Юферева Светлана Николаевна

«Вокал»

  1. Вокальная студия «Домисолька», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7», руководитель — Орлова Елена Ивановна.
  2. Народный ансамбль русской песни «Берегиня»;
  3. Рогова Юлия, МАУДО «Центр дополнительного образования детей г.Усинска».

«Хореография»

  1. Танцевальная студия «Подснежник», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8», руководитель – Солодухина Марина васильевна;
  2. Детский Образцовый хореографический ансамбль «Беби-Данс», МБУК «Усинский Дворец культуры», руководитель – Рогозина Анна Евгеньевна.
  3. Виолетта Гринкевич, Ольга Шалаева, Ирина Фаррахова – солистки Детского образцового хореографического ансамбля «Беби-Данс», МБУК «Усинский дворец культуры», руководитель — Анна Евгеньевна Рогозина.

Гран-при X муниципального фестиваля православного искусства «Пасха Красная» досталось Арине Матвеевой.

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