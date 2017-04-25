В Усинске прошел юбилейный фестиваль «Пасха Красная»

С приветственными словами выступили на открытии благочинный Усинского церковного округа Иеромонах Пётр и заместитель руководителя администрации Усинска по социальной сфере Татьяна Анисимова. Они поздравили усинцев с праздником и пожелали участникам фестиваля удачного выступления и победы, сообщает пресс-служба усинской мэрии.
В гала-концерте конкурса выступили участники, прошедшие отборочный тур. Среди них исполнители, чтецы и танцоры муниципального образования – воспитанники дошкольных и общеобразовательных организаций Усинска и села Усть-Уса, солисты и творческие коллективы Усинского дворца культуры и Центра дошкольного образования детей.
Все участники получили грамоты и призы от организаторов мероприятия – Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск», Усинского дворца культуры и Усинского церковного округа.
В этом году членами жюри были учреждены три номинации в трех возрастных категориях:
«Художественное, духовное чтение»
- Домаркова Наталья, Селезнева Ульяна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20», руководитель — Домаркова Наталья Владимировна;
- Тамбасов Вячеслав, МАОУ «СОШ №3», руководитель – Гусейнова Светлана Сабировна.;
- Мария Петрушанко, ГУ РК «Детский дом №4 г.Усинска», руководитель – Юферева Светлана Николаевна
«Вокал»
- Вокальная студия «Домисолька», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7», руководитель — Орлова Елена Ивановна.
- Народный ансамбль русской песни «Берегиня»;
- Рогова Юлия, МАУДО «Центр дополнительного образования детей г.Усинска».
«Хореография»
- Танцевальная студия «Подснежник», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8», руководитель – Солодухина Марина васильевна;
- Детский Образцовый хореографический ансамбль «Беби-Данс», МБУК «Усинский Дворец культуры», руководитель – Рогозина Анна Евгеньевна.
- Виолетта Гринкевич, Ольга Шалаева, Ирина Фаррахова – солистки Детского образцового хореографического ансамбля «Беби-Данс», МБУК «Усинский дворец культуры», руководитель — Анна Евгеньевна Рогозина.
Гран-при X муниципального фестиваля православного искусства «Пасха Красная» досталось Арине Матвеевой.
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