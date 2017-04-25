Ветераны республики смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Республики Коми, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.

Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Республики Коми.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Почта России и Ростелеком ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этому сотрудничеству ветераны во всех уголках страны могут связаться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.