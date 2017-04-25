<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

25.04.2017 10:46
Усинск в тройке худших по сборам за капремонт

Сумма сборов за капремонт в Коми выросла благодаря благоразумию граждан, считает замдиректора Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Артем Шашков.

kapremont.jpg

В девяти муниципалитетах Коми сборы за капремонт превышают 70%, рассказал на прямой линии по этой теме Артем Шашков, это хороший показатель.

Лучше всего дела обстоят в Прилузском районе, где со 164 домов собирают 85% необходимых средств, в Койгородском, где с 54 домов собирают 81% средств. Усть-Вымский район замыкает тройку лидеров и имеет 80% сборов с 267 домов. В Сыктывкаре, как отметил, А.Шашков, тоже неплохие показатели: со 1498 домов - 73% сборов.

Аутсайдерами являются Усинск, Печора и Воркута. В Воркуте имеется большой долг за муниципальные квартиры. Администрация считает, что эти дома уже никогда не будут отремонтированы, и тратить на них огромные средства властям жалко.

Как пояснил А.Шашков, сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, который позволяет исключать малозаселенные дома из программы капремонта. Но он предполагает переселение жителей этого дома.

Большой проблемой для Коми остается деревянный жилфонд. Эти дома необходимо признавать аварийными, для чего нужно заключение специальной организации. Оно стоит около сорока тысяч рублей. Эти расходы не хотят брать на себя ни собственники жилфонда, ни администрация.

На фоне другие регионов собираемость на капремонт в Коми выглядит плохо, а по выполнению капремонта республика смотрится еще хуже, отметила эксперт Минстроя Коми Любовь Бойчук. Средств на проведение работ мало, тариф невысокий, а федеральных денег на эти цели уже не выделяют.

При этом сегодня сборы за капремонт выросли до 60%, тогда как в 2016 году они составляли 43%, а в 2015 - всего 34%. Как пояснил, А.Шашков, к положительной динамике привела претензионная работа фонда, большие суммы удается взыскивать с муниципалитетов. Кроме того, физические лица начинают платить в досудебном порядке, так как люди начали понимать, что без капремонта не обойтись.

С 1 октября 2013 года по 1 января 2017 года в Коми счет на капремонт выставлен в размере 882 млн. 461 тыс. рублей. Из этой суммы собрано 531 млн. 824 тыс рублей, сообщает ИА "Комиинформ".

Комментарии (8)

Добавить комментарий
  • житель
    25.04.2017, 11:10:34
    -1
    побежала, волосы назад..................
    не платила и не собираюсь
    • ага
      25.04.2017, 11:16:47
      1
      да и не надо, в один прекрасный момент приставы спишут нужную сумму со счёта + судебные издержки и свободна
  • БГБ
    25.04.2017, 11:12:51
    3
    "физические лица начинают платить в досудебном порядке, так как люди начали понимать, что без капремонта не обойтись."
    Нет, они поняли, что всё равно вырвите, еще и с прибавкой.
  • Необходимо заполнить поле
    25.04.2017, 11:18:22
    1
    Вряд ли в Усинске можно найти человека, который захотел бы тут провести остаток жизни. Усинск это убожество и ни когда не будет цивилизованным местом, менталитет населения не позволяет городу развиваться, будущего у города нет, в перспективе это вахтовый рабочий посёлок городского типа. А по этому было бы очень глупо платить деньги за то, что может быть через 30 лет дом будет капитально отремонтирован, а может и не будет, и вообще будет ли кто то платёжеспособный жить в этом доме через 30 лет. В Коми и в Усинске повальное раздолбайство, по этому платить раздолбаям совсем не хочется.
  • **
    25.04.2017, 11:19:17
    2
    Фонд. Вот это слово меня очень смущает.... И плюс ко всему, прислали договор с неверными площадями. Отправили по известному адресу самой исправлять свои косяки. А мне вот совсем не хочется выполнять их работу. Вот и не хочется платить в неизвестно чей фонд....
  • father
    25.04.2017, 11:32:58
    0
    Эти дома необходимо признавать аварийными, для чего нужно заключение специальной организации. Оно стоит около сорока тысяч рублей.
    А просто , как в Москве нельзя сделать?
    Все хрущевки под снос (вышел срок использования), людей переселить, в нормальное жилье ( а не в такие же фанерные поделки от Тяна и Видюкова).
    Какие еще 40 тысяч? Зачем их признавать "аварийными". Они отслужили свой срок не единожды и окупились с лихвой.
    Учитесь у нефтяников. Там замена идет не от выработки моторесурса, а от моточасов.
    Хватит уже дуру "включать".
  • father
    25.04.2017, 11:36:20
    0
    Средств на проведение работ мало, тариф невысокий, а федеральных денег на эти цели уже не выделяют.
    Ну и куда же они утекли? Сколько программе лет? А сколько в Усинске откапиталленых домов?
    Жулики.
  • father
    25.04.2017, 11:37:30
    1
    физические лица начинают платить в досудебном порядке, так как люди начали понимать,
    Что от вас, дармоедов, хрен избавишься.
    Все законы под себя переписали.
    Жулики.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 