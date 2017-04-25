Усинск в тройке худших по сборам за капремонт

Сумма сборов за капремонт в Коми выросла благодаря благоразумию граждан, считает замдиректора Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Артем Шашков.

В девяти муниципалитетах Коми сборы за капремонт превышают 70%, рассказал на прямой линии по этой теме Артем Шашков, это хороший показатель.

Лучше всего дела обстоят в Прилузском районе, где со 164 домов собирают 85% необходимых средств, в Койгородском, где с 54 домов собирают 81% средств. Усть-Вымский район замыкает тройку лидеров и имеет 80% сборов с 267 домов. В Сыктывкаре, как отметил, А.Шашков, тоже неплохие показатели: со 1498 домов - 73% сборов.

Аутсайдерами являются Усинск, Печора и Воркута. В Воркуте имеется большой долг за муниципальные квартиры. Администрация считает, что эти дома уже никогда не будут отремонтированы, и тратить на них огромные средства властям жалко.

Как пояснил А.Шашков, сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, который позволяет исключать малозаселенные дома из программы капремонта. Но он предполагает переселение жителей этого дома.

Большой проблемой для Коми остается деревянный жилфонд. Эти дома необходимо признавать аварийными, для чего нужно заключение специальной организации. Оно стоит около сорока тысяч рублей. Эти расходы не хотят брать на себя ни собственники жилфонда, ни администрация.

На фоне другие регионов собираемость на капремонт в Коми выглядит плохо, а по выполнению капремонта республика смотрится еще хуже, отметила эксперт Минстроя Коми Любовь Бойчук. Средств на проведение работ мало, тариф невысокий, а федеральных денег на эти цели уже не выделяют.

При этом сегодня сборы за капремонт выросли до 60%, тогда как в 2016 году они составляли 43%, а в 2015 - всего 34%. Как пояснил, А.Шашков, к положительной динамике привела претензионная работа фонда, большие суммы удается взыскивать с муниципалитетов. Кроме того, физические лица начинают платить в досудебном порядке, так как люди начали понимать, что без капремонта не обойтись.

С 1 октября 2013 года по 1 января 2017 года в Коми счет на капремонт выставлен в размере 882 млн. 461 тыс. рублей. Из этой суммы собрано 531 млн. 824 тыс рублей, сообщает ИА "Комиинформ".