Усинские школьники провели весенние каникулы в Минске

Во время весенних каникул 8 "а" класс из усинской школы №4 посетил город-герой Минск.

Нам выпала замечательная возможность познакомиться с достопримечательностями Республики Беларусь. Нас поразили широкие проспекты, просторные площади – сталинский ампир светлого, гармоничного Минска. А местные жители были доброжелательны и готовы помочь школьникам-туристам из далекой Коми Республики.

Посещение мемориального комплекса «Хатынь» никого из нас не оставило равнодушным. В истории человечества есть трагические события, память о которых должна жить вечно, чтобы служить назиданием последующим поколениям. «Хатынь» стала именем нарицательным – символом человеческой жестокости и безумия. Каждый камень, мемориальная плита, сожженные дома, трагический колокольный звон, посыпанная пеплом земля – никогда не должны повториться.

Для нас было честью подняться по 248-ми ступенькам Кургана Славы и отдать дань памяти погибшим советским воинам.

С национальными традициями, обычаями, бытом, белорусской культурой мы познакомились в музее-усадьбе «Дудутки». Нас угощали свежим домашним хлебом с деревенским маслом, сыром и травяным чаем у пекарей и мельников. Наблюдали за работой мастеров по обработке дерева. Гончар поделился секретами своего мастерства, а у кузнеца наши мальчики учились ковать подковы. Увидели домашних птиц, диких кабанов, а лошади, запряженные в бричку, прокатили нас по всей усадьбе.

В предпоследний экскурсионный день мы ощутили могущество и тайну Мирского и Несвижского замков. Увидели массивные башни, стены, дворцово-парковые ансамбли 16-19-го столетия. Они являются не только достоянием белорусской культуры, но и всего человечества, так как внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Всемирный музей Великой Отечественной войны в городе Минске завершил наше путешествие. Его огромные выставки с техникой, орудиями ВОВ, панорамы, напоминающие о безумии фашизма, торжественные залы для приема официальных гостей останутся в нашей памяти и сердцах надолго.

Отдохнувшими, загорелыми, готовыми к новым путешествиям, мы вернулись домой. Эту интересную и познавательную поездку нам организовало туристическое агентство «Омега-тур», большое спасибо им за это!

(с) Ученики 8 «А» класса школы №4