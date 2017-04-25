Зимник Нарьян-Мар – Усинск завершил работу в текущем сезоне

«Нарьян-Мардорремстрой» с сегодняшнего дня прекращает обслуживание зимника Нарьян-Мар – Усинск.

Такой срок был предусмотрен контрактом, заключенным между предприятием и КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». В прошлом году зимник был закрыт для движения техники 23 апреля, сообщает портал администрации НАО.

Как сообщили в казенном учреждении, за время работы зимней автодороги по ней проехали более 1000 автомобилей. Пик движения традиционно пришелся на январь, когда жители округа выезжали на праздничные дни в другие регионы.

Ранее итоги работы зимней автодороги подвели в профильном департаменте. «Завершая очередной сезон, мы планируем решение проблем, с которыми автомобилисты сталкивались в этом году и не должны сталкиваться в будущем. В частности, ставим перед собой задачу по выравниванию так называемой "отсыпки" – это наиболее проблемный участок дороги, по которому проходила ось трассы. Эта дорога нигде не зарегистрирована и фактически не имеет собственника, она изначально была заужена, и сегодня ее ширина не позволяет сделать нормальную проезжую часть для двустороннего движения. В следующем сезоне мы планируем эту дорогу разровнять, чтобы изменить ситуацию», - заявил Алексей Еремеев.

Кроме того, говоря об итогах работы зимника, вице-губернатор отметил, что по отзывам автомобилистов улучшилось качество автодороги на участке от поселка Харьягинский до Лаявожской дороги, о чем свидетельствует повышение средней скорости автомобилей на данном участке до 50 км/час.

Зимник Нарьян-Мар – Усинск относится к зимней дороге 3 категории. Протяженность участка составляет 86 километров. Ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина полотна дороги – 9 метров. Расчетная скорость – 50 км/ч, на трудных участках 30 км/ч.