Усинский хоккейный клуб "Феникс" везет домой бронзовые медали

В соревнованиях участвовали команды «Шахтёр» (Инта), «Олимп» (Воркута), «Беркут» (Ухта), «Феникс» (Усинск), «Северная Олимпия» (Сыктывкар).
Первое место завоевала команды «Олимп». На втором месте — хоккеисты «Северной Олимпии». На третьем месте — команда «Феникс».
«Хоккеисты Сыктывкара и Воркуты набрали равные очки, однако по результатам личных встреч хоккеисты из команды «Олимп» обыграли столичных спортсменов это и решило исход регионального Первенства»,- рассказал главный судья соревнования Владислав Обрезков.
Лучшим защитником турнира стал Даниил Титков из команды «Феникс», лучшим нападающим — Никита Митрофанов («Беркут»), лучшим бомбардиром признан Максим Дитятев («Северная Олимпия»), лучшим вратарем — Константин Лешин («Олимп»).
(с) Усинск.Онлайн
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