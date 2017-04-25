Усинский хоккейный клуб "Феникс" везет домой бронзовые медали

В Сыктывкаре завершилось Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 г.р. в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады.

В соревнованиях участвовали команды «Шахтёр» (Инта), «Олимп» (Воркута), «Беркут» (Ухта), «Феникс» (Усинск), «Северная Олимпия» (Сыктывкар).

Первое место завоевала команды «Олимп». На втором месте — хоккеисты «Северной Олимпии». На третьем месте — команда «Феникс».

«Хоккеисты Сыктывкара и Воркуты набрали равные очки, однако по результатам личных встреч хоккеисты из команды «Олимп» обыграли столичных спортсменов это и решило исход регионального Первенства»,- рассказал главный судья соревнования Владислав Обрезков.

Лучшим защитником турнира стал Даниил Титков из команды «Феникс», лучшим нападающим — Никита Митрофанов («Беркут»), лучшим бомбардиром признан Максим Дитятев («Северная Олимпия»), лучшим вратарем — Константин Лешин («Олимп»).

(с) Усинск.Онлайн