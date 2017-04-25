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25.04.2017 16:31
Усинский хоккейный клуб "Феникс" везет домой бронзовые медали
В Сыктывкаре завершилось Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 г.р. в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады.
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В соревнованиях участвовали команды «Шахтёр» (Инта), «Олимп» (Воркута), «Беркут» (Ухта), «Феникс» (Усинск), «Северная Олимпия» (Сыктывкар).

Первое место завоевала команды «Олимп». На втором месте — хоккеисты «Северной Олимпии». На третьем месте — команда «Феникс».

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«Хоккеисты Сыктывкара и Воркуты набрали равные очки, однако по результатам личных встреч хоккеисты из команды «Олимп» обыграли столичных спортсменов это и решило исход регионального Первенства»,- рассказал главный судья соревнования Владислав Обрезков.

Лучшим защитником турнира стал Даниил Титков из команды «Феникс», лучшим нападающим — Никита Митрофанов («Беркут»), лучшим бомбардиром признан Максим Дитятев («Северная Олимпия»), лучшим вратарем — Константин Лешин («Олимп»).

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • Местная
    25.04.2017, 16:52:42
    1
    Умнички, мужики, удач и побед в будущем!!!
  • Ребята
    25.04.2017, 17:38:45
    1
    Молодцы!
    Хоккей - зрелищно и сильно, хорошо, что в нашем городе развивают этот спорт!
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