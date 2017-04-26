К усинцам приедут "Романовы"

В этом году усинцы смогут насладиться концертно-театральной постановкой «Романовы» при участии хора Сретенского монастыря, заслуженных артистов театра и кино.

Произведение уникально уже тем, что объединяет музыку и театр, вокал и мультимедийные технологии.

Это уже третий совместный проект нефтяной компании «Роснефть» с хором. Первый был посвящён 70-летию Великой Победы, а второй — «Несвятые святые» по книге епископа Тихона (Шевкунова). И все они вызвали самый живой отклик в сердцах зрителей. Тогда хору уже восторженно аплодировали в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани и Архангельск, Рязани, Ижевске, Саратове, Самаре, Бузулуке, Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Ачинске, Краснодаре, Туапсе, Нефтекамске, Новом Уренгое, Губкинском, Усинске, Красноярске, Иркутске.

В новом произведении история дома Романовых будет представлена в уникальных декорациях — гигантский «живой» иконостас, где каждый образ будет символизировать камень в здании Российской империи. Ведь историю нашей страны невозможно представить без династии Романовых — царей и императоров, древнего боярского рода, зародившегося в конце VI века.

Эта постановка и сама станет своеобразным кирпичиком, который ляжет в фундамент исторической памяти и культурного наследия России.

Авторов — художественного руководителя хора Сретенского монастыря, заслуженного артиста России Никона Жилу и режиссёра Наталью Рослан — вдохновила выставка, которая прошла в Манеже 4 года назад, — «Православная Русь. Романовы».

Первым новую постановку увидит город Нягань. Это произойдёт 12 мая. Когда спектакль увидят в Усинске, пока неизвестно.

В планах труппы посетить Нефтеюганск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Губкинский, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Южно-Сахалинск, Краснодар, Туапсе, Архангельск, Ижевск, Рязань, Самару, Бузулук, Саратов, Нефтекумск и Усинск.

Гастроли продлятся всё лето и закончатся в ноябре.