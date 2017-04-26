Кубок Совета по футболу перешел в стадию плей-офф

Напомним, в Усинске проходят соревнования по футболу на Кубок Совета МО ГО "Усинск.
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд, которые изначально были разбиты на 3 группы:
Группа А: "Штурм", "Аэронавигация", "Ветеран", "Сокол".
Группа В: МО ГО "Усинск", "Сокол-03", "Чкалов", "Нефтяник".
Группа С: "Динамо", "УТТУ", "Ринг", "Олимп".
Вчера состоялись последние матчи группового этапа и определились команды, вышедшие в плей-офф.
Вот так выглядит официальная таблица после матчей групп.
Как видно, три команды закончили с максимальным результатом, выиграв по 3 матча: "Штурм", МО ГО "Усинск" и "Олимп".
Уже сегодня состоятся четвертьфиналы и полуфиналы.
В 17.00 сыграют МО ГО "Усинск" и "Сокол-03".
В 18.00 сыграют "Штурм" и "Ветеран".
В 19.00 сыграют "Олимп" и "Сокол".
В 20.00 сыграют "Ринг" и "Чкалов".
Полуфиналы состоятся в 21.00 и в 22.00.
Завтра, 27 апреля, состоятся матч за 3 место (в 18.00) и финал (19.00). Награждение и закрытие турнира состоится в 20.00.
(с) Усинск.Онлайн
Молодцы ребята!!!