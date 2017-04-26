Кубок Совета по футболу перешел в стадию плей-офф

Вчера определились команды, которые прошли групповой этап.

Напомним, в Усинске проходят соревнования по футболу на Кубок Совета МО ГО "Усинск.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд, которые изначально были разбиты на 3 группы:

Группа А: "Штурм", "Аэронавигация", "Ветеран", "Сокол".

Группа В: МО ГО "Усинск", "Сокол-03", "Чкалов", "Нефтяник".

Группа С: "Динамо", "УТТУ", "Ринг", "Олимп".

Вчера состоялись последние матчи группового этапа и определились команды, вышедшие в плей-офф.

Вот так выглядит официальная таблица после матчей групп.

Как видно, три команды закончили с максимальным результатом, выиграв по 3 матча: "Штурм", МО ГО "Усинск" и "Олимп".

Уже сегодня состоятся четвертьфиналы и полуфиналы.

В 17.00 сыграют МО ГО "Усинск" и "Сокол-03".

В 18.00 сыграют "Штурм" и "Ветеран".

В 19.00 сыграют "Олимп" и "Сокол".

В 20.00 сыграют "Ринг" и "Чкалов".

Полуфиналы состоятся в 21.00 и в 22.00.

Завтра, 27 апреля, состоятся матч за 3 место (в 18.00) и финал (19.00). Награждение и закрытие турнира состоится в 20.00.

(с) Усинск.Онлайн