Усинск не получит денег к празднованию 96-летия республики

На подготовку к празднованию 96-летия республики Ухта и Сысольский район получат гранты Главы Республики Коми. Заявки городских округов «Воркута» и «Усинск» решением конкурсной комиссии были не допущены к рассмотрению, как несоответствующие требованиям Положения о конкурсе.

Такое решение было озвучено в ходе заседания Комиссии по подведению итогов конкурса грантов Главы Республики Коми под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Прием заявок на конкурс проводился Министерством национальной политики Республики Коми в период с 30 марта по 10 апреля 2017 года.

Как доложила министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко, всего на конкурсный отбор поступило 13 заявок от администраций Воркуты, Вуктыла, Инты, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Ижемского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Сысольского, Прилузского, Удорского районов.

Заявки городских округов «Воркута» и «Усинск» решением конкурсной комиссии были не допущены к рассмотрению, как несоответствующие требованиям Положения о конкурсе.

По словам Е. Савтенко, оценивание оставшихся 11 заявок проводилось по специальной методике, утвержденной Министерством национальной политики Республики Коми. Также учитывался анализ результатов реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) в Республике Коми за предыдущий отчетный период, подготовленный Министерством экономики Республики Коми.

В итоге по сумме всех критериев победителями конкурса определены заявки Ухты (среди городских округов) и Сысольского района (среди муниципальных районов).

Так, городской округ «Ухта» на полученный грант в размере 40 млн рублей планирует реализовать на своей территории праздничные мероприятия и работы по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры.

В частности, в честь 96-летия Коми в Ухте пройдет II открытый фестиваль-праздник народного творчества «Финноугория. Ёртасьян кытш». Также в этом году в рамках начала мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми, запланировано большое театрализованное представление «Старт дает Ухта!». Для проведения массовых мероприятий в городе будет приобретен новый сценический комплекс.

Помимо этого, ухтинские власти планируют благоустроить территорию возле городского Дворца культуры и отремонтировать стилобат здания; благоустроить территорию и сделать ремонт фонтана перед детским парком; отремонтировать парапетную стенку у мемориала ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Второй победитель – муниципальный район «Сысольский» – получит грант Главы Республики Коми в размере 10 млн рублей. На эти деньги власти района планируют построить в Визинге игровую площадку «Сказочный киноостровок», тротуарные дорожки, автостоянку на 30 мест, архитектурную композицию, системы водоснабжения и водоотведения на универсальной спортивной площадке, пандус.

Также будут реконструированы кровли детского сада № 8 в с. Визинга и Дома культуры в с. Куратово, проведен ремонт уличного освещения на центральной площади в райцентре.

Как отметили участники заседания, грантовая поддержка мероприятий к празднованию 96-летия Республики Коми является одним из этапов по подготовке 100-летия региона.