Марафон по сжиганию жира? Легко!

Весна: пора привести своё тело в порядок. За сколько дней можно скинуть 10 килограмм и что для этого нужно делать?

Нижегородец Сергей Кузнецов презентовал программу "Марафон 25", которая, по его словам, в 2,5 раза эффективнее персонального тренинга.

Сергей пишет:

"За время существования марафона, а это уже почти полгода, каждый из участников в среднем убрал 10 см в талии, 6 кг жира. Такого не сможет вам гарантировать ни один тренер, ни одна программа! Марафон 25 - это мощнейший мотиватор, способный превратить Ваше тело в фигуру, к которой Вы так стремитесь.