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26.04.2017 14:18
Марафон по сжиганию жира? Легко!
Весна: пора привести своё тело в порядок. За сколько дней можно скинуть 10 килограмм и что для этого нужно делать?
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Нижегородец Сергей Кузнецов презентовал программу "Марафон 25", которая, по его словам, в 2,5 раза эффективнее персонального тренинга.

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Сергей пишет:

"За время существования марафона, а это уже почти полгода, каждый из участников в среднем убрал 10 см в талии, 6 кг жира. Такого не сможет вам гарантировать ни один тренер, ни одна программа! Марафон 25 - это мощнейший мотиватор, способный превратить Ваше тело в фигуру, к которой Вы так стремитесь.

Условия участия:
1. Оплатить марафон (стоимость марафона всего 5000 рублей) - можно переводом на карту сбербанк 4276 4200 3505 1225;

2. Зарегистрироваться на сайте moytrener-nn.com, выбрав "МАРАФОН 25";
3. Добавить меня вк - https://vk.com/kuzzzzz;
4. Прислать 3 фотографии в ракурсах: спереди, сбоку, сзади. Таким образом, чтобы в кадр входило всё тело от стоп до головы, без лишнего пространства сверху и снизу.

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Как проходит марафон?!

После того как выполнены все условия, я скидываю Вам питание на первые пять дней. Затем каждый день присылаю программу тренировок. Вы, в свою очередь, ведёте отчётность, фотографируя каждый приём пищи и снимая на видео свои тренировки. если все условия выполняются, то к окончанию этапа вы скидываете свои фото в 3 ракурсах и я присылаю Вам питание на следующий пятидневный этап.
Если одно из условий нарушено - Вы выбываете из марафона, без возможности продолжать тренировки в данном формате. Однако, Вы всегда сможете начать с начала, выполнив условия описанные ранее.

Перед началом работы уточните ваши пристрастия по еде (что вы не употребляете в пищу, есть ли аллергия).

У марафона есть противопоказания. Вы несёте персональную ответственность за Ваше здоровье. Не рекомендуется участвовать в марафоне если:

1 имеется грыжа или иные болезни позвоночника в фазе обострения
2 болезни ЖКТ
3 сердечно-сосудистые заболевания

Принимая решение участвовать в марафоне и регистрируясь на него, Вы соглашаетесь с его условиями".

Комментарии (2)

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  • Димон
    26.04.2017, 14:36:00
    3
    Самый лучший рецепт бесплатно:
    Табличку на холодильник "НЕ ЖРАТЬ после 18".
    И будильник на 6.30 чтобы 50 раз отжаться, 50 пресс и 50 присяданий.
    Смеряйте талию сегодня и через 20 дней.
    Чудес с пузом не бывает. Все достигается.
    УСПЕХОВ
  • Тролль
    26.04.2017, 14:42:29
    1
    Это сейчас так лохов ищут? Даже не стесняясь?
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