Марафон по сжиганию жира? Легко!

Нижегородец Сергей Кузнецов презентовал программу "Марафон 25", которая, по его словам, в 2,5 раза эффективнее персонального тренинга.
Сергей пишет:
"За время существования марафона, а это уже почти полгода, каждый из участников в среднем убрал 10 см в талии, 6 кг жира. Такого не сможет вам гарантировать ни один тренер, ни одна программа! Марафон 25 - это мощнейший мотиватор, способный превратить Ваше тело в фигуру, к которой Вы так стремитесь.
Условия участия:
1. Оплатить марафон (стоимость марафона всего 5000 рублей) - можно переводом на карту сбербанк 4276 4200 3505 1225;
2. Зарегистрироваться на сайте moytrener-nn.com, выбрав "МАРАФОН 25";
3. Добавить меня вк - https://vk.com/kuzzzzz;
4. Прислать 3 фотографии в ракурсах: спереди, сбоку, сзади. Таким образом, чтобы в кадр входило всё тело от стоп до головы, без лишнего пространства сверху и снизу.
Как проходит марафон?!
После того как выполнены все условия, я скидываю Вам питание на первые пять дней. Затем каждый день присылаю программу тренировок. Вы, в свою очередь, ведёте отчётность, фотографируя каждый приём пищи и снимая на видео свои тренировки. если все условия выполняются, то к окончанию этапа вы скидываете свои фото в 3 ракурсах и я присылаю Вам питание на следующий пятидневный этап.
Если одно из условий нарушено - Вы выбываете из марафона, без возможности продолжать тренировки в данном формате. Однако, Вы всегда сможете начать с начала, выполнив условия описанные ранее.
Перед началом работы уточните ваши пристрастия по еде (что вы не употребляете в пищу, есть ли аллергия).
У марафона есть противопоказания. Вы несёте персональную ответственность за Ваше здоровье. Не рекомендуется участвовать в марафоне если:
1 имеется грыжа или иные болезни позвоночника в фазе обострения
2 болезни ЖКТ
3 сердечно-сосудистые заболевания
Принимая решение участвовать в марафоне и регистрируясь на него, Вы соглашаетесь с его условиями".
Табличку на холодильник "НЕ ЖРАТЬ после 18".
И будильник на 6.30 чтобы 50 раз отжаться, 50 пресс и 50 присяданий.
Смеряйте талию сегодня и через 20 дней.
Чудес с пузом не бывает. Все достигается.
УСПЕХОВ