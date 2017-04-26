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26.04.2017 15:30
Участник ДТП оказался пьяным за рулём повторно
И поэтому к нему будет применено уголовное наказание.
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Ранее мы писали о ДТП, в котором поучаствовали автомобили Volvo и Nissan Patrol.

Вскоре стало известно, что водитель Nissan'а был пьян.

Теперь же стал известен и тот факт, что ранее его уже задерживали за пьяную езду. Поэтому в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция за это преступление - до 2 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • father
    26.04.2017, 15:34:03
    0
    водителя Nissan'а уже задерживали за пьяную езду
    Вот так должен звучать заголовок.
    Вы че? Не видите что ваш заголовок корявый!?
    Повторно его поймали, а сколько он садился пьяным за руль, не известно. )))
  • 11
    26.04.2017, 16:05:21
    0
    Должен "заехать" раз делов наворотил, горбатого могила...
  • Алекс
    26.04.2017, 16:08:24
    0
    авария
    Не корректная информация,в ДТП участвовали Volvo и Nissan Patroi
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