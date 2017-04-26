Участник ДТП оказался пьяным за рулём повторно

И поэтому к нему будет применено уголовное наказание.

Ранее мы писали о ДТП, в котором поучаствовали автомобили Volvo и Nissan Patrol.

Вскоре стало известно, что водитель Nissan'а был пьян.

Теперь же стал известен и тот факт, что ранее его уже задерживали за пьяную езду. Поэтому в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция за это преступление - до 2 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

(с) Усинск.Онлайн