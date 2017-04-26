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26.04.2017 16:37
В городской бане вахтовик побил усинца
Усинец сделал замечание пьяной компании, которая вела себя слишком громко.
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В минувшую пятницу в городской бане произошла драка. В кафетерии при бане собралась компания, состоящая из лиц, работающих в Усинске вахтовым методом. Они громко общались, матерились, чем нарушали общественный порядок.

Один из посетителей бани попросил этих граждан вести себя потише, в ответ на что они перенесли своё агрессивное поведение на него. Один из "вахтовиков" принялся избивать гражданина. После этого хулиган быстро собрался и попытался скрыться.

Однако уже скоро его задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о передаче дела в суд.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Вахтовик
    26.04.2017, 17:02:15
    -8
    Пральна, знай кто в городе хозяин.
    • 11
      26.04.2017, 17:08:25
      2
      Г****быдлораб ты а не хозяин, веник те в зад!!!
      • Быдло
        26.04.2017, 17:18:33
        -1
        А чего это рабы хозяев бьют?
  • Дядя
    26.04.2017, 17:05:11
    4
    Понаехали, чебуреки!
  • Дед
    26.04.2017, 17:34:47
    1
    Понаехали Вяткобуреки
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