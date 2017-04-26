26.04.2017 16:37
В городской бане вахтовик побил усинца
Усинец сделал замечание пьяной компании, которая вела себя слишком громко.
В минувшую пятницу в городской бане произошла драка. В кафетерии при бане собралась компания, состоящая из лиц, работающих в Усинске вахтовым методом. Они громко общались, матерились, чем нарушали общественный порядок.
Один из посетителей бани попросил этих граждан вести себя потише, в ответ на что они перенесли своё агрессивное поведение на него. Один из "вахтовиков" принялся избивать гражданина. После этого хулиган быстро собрался и попытался скрыться.
Однако уже скоро его задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о передаче дела в суд.
(с) Усинск.Онлайн
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