В городской бане вахтовик побил усинца

Усинец сделал замечание пьяной компании, которая вела себя слишком громко.

В минувшую пятницу в городской бане произошла драка. В кафетерии при бане собралась компания, состоящая из лиц, работающих в Усинске вахтовым методом. Они громко общались, матерились, чем нарушали общественный порядок.

Один из посетителей бани попросил этих граждан вести себя потише, в ответ на что они перенесли своё агрессивное поведение на него. Один из "вахтовиков" принялся избивать гражданина. После этого хулиган быстро собрался и попытался скрыться.

Однако уже скоро его задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о передаче дела в суд.

(с) Усинск.Онлайн