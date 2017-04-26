Публично – о личном или усинки в соцсетях

В последнее время все больше усинок делятся откровениями о личной жизни в социальных сетях. Пробуждение природы, весна естественным образом сказывается и на настроении прекрасной половины человечества, которая проникаясь романтикой, страстью спешит поделиться своими переживаниями со всем миром.

Нынешние взрослые – не просто родители и работники фирм, но ещё и пользователи Интернета. И стена в социальной сети подчас заменяет им маму, жилетку и средство массовой информации. Ее читают и в нее же пишут, много и откровенно. Почему люди выставляют на всеобщее обозрение свои переживания? Что даёт такая публичность? Где кончается норма и начинается патология?

“Полтора года вместе. Любовь. И вот вчера он пришел мы ругались и он начал плакать. Сознался, что изменил, что не знает чего хочет и любит ли меня. Я потеряна. как быть ?!анон” – пишет усинка в социальных сетях. Девушка явно перекладывает ответственность за принятие решения по личному вопросу на других и искренне думает, что проявляет таким образом благоразумие, когда как выглядит со стороны инфантильной личностью.

По статисте, женских откровений в Сети больше, чем мужских. Что поделать, природа.

По мнению специалистов, демонстрация подробностей личной жизни приобретает в наше время эпидемический характер. Психоаналитик Марк Сандомирский ссылается на исследования, иллюстрирующие, что «активные пользователи социальных медиа буквально впадают в детство. Мозг взрослого человека в процессе интернет-сёрфинга и виртуального сетевого общения переключается в детское состояние, и тот начинает вести себя эгоцентрично, требуя внимания, наивно выставляя на всеобщее обозрение все подряд. И так же отчаянно, как маленький ребёнок, нуждаясь в похвале, категорически не приемлет критику в свой адрес. Правда, некоторые исследователи идут дальше и в поведении интернет-пользователей видят проявления глобального тренда инфантилизации человечества».

“Влюбилась в одного молодого человека. Из верных источников Ему 31 год и зовут его Р.....;-)к великому несчастью он женат, Жена его парикмахер и даже более что скажу!!!Она работала над моей шевелюрой.Интересно, она догадается, кто Я?(( сама не понимаю, что пишу, просто хочу поделиться бабочками в животике!!!влюбляйтесь и будьте счастливы!!!хочу ещё раз встретиться с тобойР.....!!!!админу любви и счастья!!!инкогнито."

Подобные публикации о себе есть попытка привлечь внимание. Этот пост «на грани» общественного порицания так и вопит: «Посмотрите на меня, похвалите же!», возможно, автор также ждет осуждения, как перчинки (остроты) в своей жизни, которой в реальной жизни явно не хватает. В этом тексте также сквозит и самолюбование.

Рассуждая о мотивах человека, публикующего свои личные переживания в соцсетях, кандидат психологических наук, практикующий психолог Анна Гуревич приводит такие примеры: «Мне не хватает общения, принятия меня друзьями. И вот, мои чувства собрали 20 «лайков». Я чувствую себя узнаваемым, принятым, я как бы пообщался с ними, меня одобрили». Человек часто не осознает эту взаимосвязь, ему просто стало вдруг лучше, спокойнее, ушла на мгновение тревога». Подобный терапевтический эффект, по словам Анны Гуревич, опасен для человека, находящегося в состоянии стресса или дисбаланса, поскольку это так просто, что затягивает и может стать зависимостью. И ещё дальше уводит от поиска реального решения проблем.

«А для кого–то это просто способ коммуникации, – продолжает психолог. Возможен и такой вариант: «Мне так хочется поделиться своей радостью, но особо не с кем. С подругами\друзьями мы все больше о грустном. Выставляю пост, и за минуту рассказываю всем. И мне кажется, что все мои знакомые, виртуальные друзья со мной, я не одинока». Человек чувствует таким образом свою защищённость, принятие обществом. Нормально ли это? Пока да, но когда любой радостью ты начинаешь делиться только с виртуальными друзьями – нет. И уже точно не будет другого круга общения. Реальность становится все грустнее, а жизнь в сети кажется всё более полной и комфортной».

"Наталья, проживающая по адресу Пионерская 17, прекрати лезть в чужую семью. Твои фотографии с голой жопой, отправленные моему мужу не интересны. Предупреждаю последний раз, еще раз увижу общение с твоей стороны, я за себя не отвечаю. Анонимно"

Если в реальном пространстве абсолютная, тотальная свобода слова невозможна, так как значительные фильтры морали, нравственности и культуры ограничивают человека в его высказываниях, то в мире виртуальном господствуют совершенно иные правила. Анонимность как одна из особенностей кибер-общения стирает допустимые границы этики взаимодействия; порой хамство, ожесточенность, оскорбления, едкость выражений становятся нормой для многих женщин в социальных сетях. Вместо того, чтобы решать проблемы со своей второй половиной напрямую, подобным образом инфантилизм через агрессию транслируется в общество и женщина думает, что проблема «решена», когда как в реальности все осталось на прежнем уровне.

Сами по себе регулярные публикации о своей жизни, пусть даже очень личные, пусть даже нескончаемые – это ещё полдела. Ведь дальше автор начинает «мониторить» реакцию сообщества. Постоянно ожидая обратной связи, пользователь становится зависимым. Он ещё более оглядывается на мнения окружающих и в «офлайне», рискуя совсем выпасть в «виртуал». Кстати, говорят, что «залипание» в социальных сетях может стать причиной до 40% разводов.

Одним из последствий заражения может стать тотальное одиночество в реальной жизни.

Противники «виртуального эксгибиционизма» (а таких немало) не публикуют в Сети фото и подробности биографии, не светятся в социальной сети. И тому есть несколько причин:

- они охраняют частную жизнь от посторонних;

- не хотят вызывать зависть (если все хорошо) и жалость (если сильно плохо);

- опасаются сглаза (особенно это касается детей);

- не желают оставлять личную информацию, контакты и связи, чтобы уберечься от недобросовестного использования данных и избежать лишнего внимания спецслужб.

Подумайте об этом, выкладывая очередной личный пост в соцсетях, делая селфи в ванной или выкладывая подробный отчёт о встрече с любимыми.