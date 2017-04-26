День Победы в Усинске пройдет на самом высоком уровне

Об этом заявил руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин на расширенном заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фотография пресс-службы администрации городского округа "Усинск"

«Для всех нас это прежде всего человеческий долг перед поколением победителей. До 9 Мая осталось меньше двух недель. Уверен, на улицы Усинска вновь выйдет множество людей, чтобы влиться в ряды «Бессмертного полка». И это лучшее доказательство того, что общая память сближает и объединяет людей» - отметил Станислав Хахалкин.

Отчет об основных мероприятиях, которые уже проводятся и запланированы в оставшееся до памятной даты время, сделали ответственные руководители и исполнители в соответствии с протоколом заседания прошлого оргкомитета. Было отмечено, что наш муниципалитет ежегодно активно принимает участие в таких общероссийских акциях, как марафон «Мы наследники Великой Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.

Что же касается непосредственно самих праздничных мероприятий 9 мая 2017 года, то они начнутся с построения участников шествия «Бессмертный полк». Сбор и построение участников запланирован на улице Мира, рядом с площадью им. А. Босовой, лицом к улице Молодежной. Начало движения в 11.00 по улицам Молодежная, 60 лет Октября, Строителей, Нефтяников до памятника «Защитникам Отечества», где участники шествия присоединяются к уже построенным колоннам от предприятий и учреждений муниципалитета. В 12.00 начало митинга на площади у памятника «Защитникам Отечества», далее в 12.40 начинается шествие усинцев до площади им. А. Босовой, где по традиции пройдет торжественный парад.

Также от руководителя администрации прозвучал призыв к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности навести чистоту и порядок на собственных, прилегающих и закрепленных территориях, оформить фасады зданий предприятий и учреждений в праздничной тематике. В настоящий момент дорабатываются схемы и время перекрытия движения на основных дорогах города, о чем будет сообщено дополнительно.