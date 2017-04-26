В Усинске на улице Парковая ухтинка устраивала незаконную лотерею

В Усинске перед судом предстанет жительница Ухты по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр.

Следственным отделом Усинска завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Ухты, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия в период с сентября 2016 года по 27 января 2017 года обвиняемая с целью извлечения дохода организовала размещение девяти электронных терминалов, используя их в качестве игрового оборудования в павильоне под названием «Лотерея» по улице Парковой г.Усинска. Организовала установку на электронных терминалах программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр, а также их подключение к сети Интернет и стала проводить азартные игры вне игорной зоны. Позднее для осуществления данной деятельности она привлекла кассира для выдачи денежных средств в качестве выигрыша, введя её в заблуждение о том, что данная деятельность закона.

В январе 2017 года сотрудниками правоохранительных органов незаконная деятельность была пресечена, оборудование изъято.

В ходе следствия фигурантка признала вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.