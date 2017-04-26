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26.04.2017 14:56
В Усинске на улице Парковая ухтинка устраивала незаконную лотерею
В Усинске перед судом предстанет жительница Ухты по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр.
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Следственным отделом Усинска завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Ухты, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия в период с сентября 2016 года по 27 января 2017 года обвиняемая с целью извлечения дохода организовала размещение девяти электронных терминалов, используя их в качестве игрового оборудования в павильоне под названием «Лотерея» по улице Парковой г.Усинска. Организовала установку на электронных терминалах программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр, а также их подключение к сети Интернет и стала проводить азартные игры вне игорной зоны. Позднее для осуществления данной деятельности она привлекла кассира для выдачи денежных средств в качестве выигрыша, введя её в заблуждение о том, что данная деятельность закона.

В январе 2017 года сотрудниками правоохранительных органов незаконная деятельность была пресечена, оборудование изъято.

В ходе следствия фигурантка признала вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (2)

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  • кто хозяин
    26.04.2017, 15:19:04
    1
    у кого работала
    хозяин???
    • ага
      26.04.2017, 16:01:49
      1
      Скажут Вам. Кто хозяин женщин нижайшего социального поведения, тоже ведь молчат, хоть часто вопрос задают, потому как ВСЕ подъезды города исписаны их номерами. А они тем временем продолжают заниматься тем, чем занимаются и еще вандализмом. Порча имущества называется вандализм. И никто ведь не отвечает.
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