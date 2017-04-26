26.04.2017 17:09
В Парме появился долгожданный банкомат
О необходимости установки банкомата жители поселка говорили неоднократно на встречах с руководством города и представителями депутатского округа.
Жители поселка обращались в администрацию города, к депутатам Совета Усинска и Республики Коми во время личных приемов и встреч. Но до недавнего времени не было в поселке подходящего помещения, соответствующего всем требованиям банка.
Стоит отметить, что ближайший банкомат находится в 15 км от поселка в помещении Усинской ЦРБ.
После открытия в поселке торгового центра "Планета", ПАО "Сбербанк" пошел навстречу пожеланиям жителей Пармы и дачникам, которые летом буквально живут в поселке.
Теперь снять наличные, оплатить коммунальные платежи, штрафы, сделать переводы можно с 08.00 до 22.00 по адресу: поселок Парма, улица Таежная 2. ТЦ "Планета".
(с) Усинск.Онлайн
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