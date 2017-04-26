В Парме появился долгожданный банкомат

О необходимости установки банкомата жители поселка говорили неоднократно на встречах с руководством города и представителями депутатского округа.

Жители поселка обращались в администрацию города, к депутатам Совета Усинска и Республики Коми во время личных приемов и встреч. Но до недавнего времени не было в поселке подходящего помещения, соответствующего всем требованиям банка.

Стоит отметить, что ближайший банкомат находится в 15 км от поселка в помещении Усинской ЦРБ.

После открытия в поселке торгового центра "Планета", ПАО "Сбербанк" пошел навстречу пожеланиям жителей Пармы и дачникам, которые летом буквально живут в поселке.

Теперь снять наличные, оплатить коммунальные платежи, штрафы, сделать переводы можно с 08.00 до 22.00 по адресу: поселок Парма, улица Таежная 2. ТЦ "Планета".

(с) Усинск.Онлайн