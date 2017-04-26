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26.04.2017 18:27
Видеофакт: Два большегруза ушли под воду
В сети появилось видео как в ночь с 10 на 11 апреля 2017 года на реке Сула – левый приток Печоры – в пятидесяти километрах от её устья, под лед провалились два большегруза.
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Напомним, при переезде через реку Сула в районе урочища Гусенцы произошло продавливание льда, и грузовики ушли под лед. Стоит заметить, что должной ледовой переправы на реке Сула организовано не было.

В аварии пострадали два автомобиля, МАН с реагентом, и КамАЗ с трубами, они так и не доехали до буровой. Машины перевозили грузы для строительства Северо-Новоборской параметрической скважины, которая принадлежит АО "Росгеология". По нашей информации, расследование происшествия продолжается до сих пор.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • капец
    26.04.2017, 18:45:24
    1
    Под музыкальное сопровождение танцевать в пору, а не трагедию смотреть.
  • Кустурица
    26.04.2017, 18:47:16
    -1
    Водители сами снимали это на видео. Так что врядли тут есть трагедия. А музыка позитивчик
    • нннда
      26.04.2017, 18:49:09
      0
      Машины под воду ушли - это позитивчик???
  • Петрович
    26.04.2017, 18:48:06
    0
    Говорят, они тонули минут 10. Водилы сами выбрались и сами снимали свой крах на телефоны. Говорят что все живы мать их
    • Эрл
      26.04.2017, 19:22:05
      0
      ВОДИЛЫ это те кто тебе х.ем по губям водят. А техникой управляют водители. Умник.
      • Эрлу
        26.04.2017, 19:25:57
        0
        ! Водятлы - так точней
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