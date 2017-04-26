Видеофакт: Два большегруза ушли под воду

В сети появилось видео как в ночь с 10 на 11 апреля 2017 года на реке Сула – левый приток Печоры – в пятидесяти километрах от её устья, под лед провалились два большегруза.

Напомним, при переезде через реку Сула в районе урочища Гусенцы произошло продавливание льда, и грузовики ушли под лед. Стоит заметить, что должной ледовой переправы на реке Сула организовано не было.

В аварии пострадали два автомобиля, МАН с реагентом, и КамАЗ с трубами, они так и не доехали до буровой. Машины перевозили грузы для строительства Северо-Новоборской параметрической скважины, которая принадлежит АО "Росгеология". По нашей информации, расследование происшествия продолжается до сих пор.

(с) Усинск.Онлайн