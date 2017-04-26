В Усинске на кубке по мини-футболу начались полуфиналы

Только что в спортивном комплексе "Нефтяник" начались полуфинальные матчи.

В схватку вступают команды МО ГО "Усинск" и Олимп, следом будут состязаться команды "Чкалов" и "Штурм".

Завтра поклонников футбола ожидают захватывающие матчи за призовые места. После последнего матча болельщиков ждет торжественное закрытие турнира на призы и Кубок Совета города и награждение победителей. Ждем всех любителей футбола в КСК "Нефтяник" в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн