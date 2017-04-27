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27.04.2017 08:36
Усинцев приглашают сделать городе чище
Администрация города приглашает всех жителей Усинска принять участие в общегородском субботнике, который состоится 5 мая и 19 мая!
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Приурочен он к празднованию Дня Победы. Приглашаются граждане, сотрудники предприятий, организаций и учреждений, члены общественных организаций внести посильный вклад в уборку и благоустройство мемориальных комплексов, мест культурно-массового отдыха граждан, а также навести чистоту и порядок на собственных, прилегающих и закрепленных территориях, на улицах города.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» сообщает начало субботника 5.05.2017 в 09:00 на территории для уборки, закрепленной за предприятием.

Вместе сделаем наш город чище и красивее!

Список закрепленных территорий смотреть здесь.

Комментарии (2)

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  • ну-ну
    27.04.2017, 8:57:06
    0
    снег отколупывать будем?
  • да уж
    27.04.2017, 8:57:44
    1
    всё ни как у всех
    назначили бы на 13 мая когда у хахи отчёт.
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