Поохотиться на дичь в Усинске можно будет с 14 мая

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь откроется в Коми в четверг, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта.

С 27 апреля по 6 мая охота на пернатую дичь будет разрешена в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах, пишет "Интерфакс". С 30 апреля по 9 мая охотничий сезон продлится в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Княжпогостском и Удорском районах.

В Ухте, Сосногорске, Вуктыле и Троицко-Печорском районе охота на водоплавающую и боровую дичь будет разрешена с 7 по 16 мая. С 14 по 23 мая можно охотиться в Печоре, Усинске, Усть-Цилемском и Ижемском районах, а с 21 по 30 мая - в Воркуте и Инте.

"Установлены нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период. За весь сезон охоты одному охотнику разрешается добыть по пять селезней утки и вальдшнепов, до двух гусей, самцов глухаря и тетерева - по одной особи", - говорится в сообщении.