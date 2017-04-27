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27.04.2017 10:35
Усинское море

Благодаря активной работе весеннего солнца и бездействию коммунальных служб, на проезде за домом 22 по улице Молодежной, образовалась огромная лужа.

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Стихийно образовавшийся объект, теперь претендует на роль сезонной достопримечательности нашего города.

Лужа создает помеху водителям при движении - машинам разъехаться невозможно.

Также, учитывая, что дорога в форме корыта, любая попытка пешехода обойти эту лужу, может превратиться в грязный водный аттракцион.

tE7o7WjMOIw.jpg

Отвечающих за состояние дорог в нашем городе, приглашаем оценить новую достопримечательность своими глазами.

Комментарии (10)

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  • Черчиль
    27.04.2017, 11:01:42
    2
    Вот ура!
    Скоро такая достопримечательность появится на углу домов Пионерская 11 и 60 Лет Октября 11. Там пока новый асфальт не положили все уходило в ливневки. Сейчас же там ступень сантиметров цать, и озеро будет не хуже этого!
  • Арсений
    27.04.2017, 11:02:19
    7
    Хахалкин, Такаев, Заболотный прошу принять участие в весеннем заплыве/забеге, да и Семакову тоже приглашаю.
  • Недовольство...
    27.04.2017, 11:03:47
    5
    ....предложение
    Никого из коммунальщиков ни в какие отпуска не отпускать , администрацию к ним присоединить. Пусть приводят ГОРОД НАШ в порядок : зимой некогда было работой заниматься , теперь дома поплывут вместе с ямочно-ремонтированными дорогами .... Всё за свой счёт, за свой счёт..... Весь город скоро в таких картинах будет....
    • а еще
      27.04.2017, 11:13:17
      5
      ямочный ремонт прошлогодний уже весь разбился.....
  • 11
    27.04.2017, 11:04:54
    6
    Благодаря слаженному бездействию коммунальных служб уже с начала весны в Усинске заработал открытый бассейн. Также коммунальщики планируют не реагировать на открытие подобных водных аттракционов по всему городу!
  • ага
    27.04.2017, 11:12:27
    2
    ага
    бегут и волосы назад! Вёдрами пойдут вычерпывать...
  • Дядя
    27.04.2017, 11:31:29
    0
    О, рыбку можно запустить и "рыбак рыбака ....." провести
  • Не новость
    27.04.2017, 11:40:52
    1
    Это каждый год так. Не кому до этого нет дела ведь времено же))
  • Лютик
    27.04.2017, 11:42:43
    2
    Складывается впечатление, что ВСЕ мало-мальские руководители администрации и УК живут на другой планете и по городу не передвигаются.
  • Вася
    27.04.2017, 11:51:28
    4
    Каждый год,одно и тоже.Что прошлый усатый урод не чего не делал,что это усатое недоразумение не чего не делает.
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