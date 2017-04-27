Усинское море

Благодаря активной работе весеннего солнца и бездействию коммунальных служб, на проезде за домом 22 по улице Молодежной, образовалась огромная лужа.

Стихийно образовавшийся объект, теперь претендует на роль сезонной достопримечательности нашего города.

Лужа создает помеху водителям при движении - машинам разъехаться невозможно.

Также, учитывая, что дорога в форме корыта, любая попытка пешехода обойти эту лужу, может превратиться в грязный водный аттракцион.

Отвечающих за состояние дорог в нашем городе, приглашаем оценить новую достопримечательность своими глазами.