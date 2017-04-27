Усинцы могут привлечь туристов со всего мира

Профессионалов и любителей туризма в Усинке, состоявшихся экспертов и творческую молодежь города приглашают принять участие в международных туристических конкурсах и заявить о родном крае на весь мир.

В 2017 году стартуют следующие международные конкурсы:

- «Туристский бренд: лучшие практики» (www.tour-brand.ru),

- «Лучший туристский портал» (www.tour-portal-rf.ru),

- «Гастрономическое впечатление» (www.tour-taste.ru),

- конкурс путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России (www.tour-map.ru).

Все конкурсы являются некоммерческими проектами. Участие в них бесплатно.

Информация об участниках будет доступна на порталах Профессиональных туристских конкурсов. Победители и лауреаты получат свободный доступ к постконкурсной программе, которая предназначена для решения проблем коммуникаций и продвижения путем информационной поддержки туристских практик.

Ее мероприятия призваны поддержать обмен лучшим опытом и поиск креативных идей продвижения туристских продуктов, творческий поиск новых инициатив создания туристских брендов, эффективных туристских порталов, путеводителей, карт и SMART-приложений, гастрономических впечатлений.