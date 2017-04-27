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27.04.2017 13:40
В Усинске не хватает волонтеров-водителей

Всероссийская акция «Подвези ветерана» появилась в год празднования 70-летия Победы. Ее активно поддержали муниципальные штабы «Волонтеров Победы» в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Выми, Объячево, Вуктыле, Троицко-Печорске и Сосногорске. В Усинске волонтеров-водителей пока нет.

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В этом году участники всероссийской акции "Подвези ветерана" – автомобилисты на личных машинах будут подвозить фронтовиков в места проведения встреч ветеранов, на праздничные мероприятия, а также в социальные учреждения. Жители Коми участвуют в акции уже третий год подряд.

Как рассказала газете "Республика" Анна Гагарина - региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в Коми был сформирован реестр проверенных и добропорядочных водителей-волонтеров, к которым можно обратиться за помощью, когда поступает сигнал от ветеранов. Например, несколько дней назад сыктывкарские волонтеры-автомобилисты встречали ветеранов войны на вокзале и в аэропорту, отвозили в социально-реабилитационный центр в Максаковку. 4 мая сыктывкарские волонтеры совместно с движением «Smotra.ru» доставят ветеранов на праздничные мероприятия в столице.

– Лично я отвез в январе трех ветеранов, участников мероприятия «Открытие месячника спортивно-патриотической работы», и двух вчера: один приехал поездом из Кослана, второй – самолетом из Усть-Цильмы, – рассказал «Республике» куратор сыктывкарского штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Андрей Ситар. – Обоих отвозил в Республиканский социально-оздоровительный центр в Максаковке. А побудило меня элементарное чувство долга. У меня есть возможность помочь – вот и помогаю.

Помочь ветеранам добраться до места назначения может любой желающий. Чтобы стать официальным участником акции, нужно пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф и обратиться в региональное отделение движения «Волонтеры Победы». В Усинске такое отделение существует и обратиться к ним можно здесь. После этого к волонтерам-автомобилистам будут перенаправлены заявки от ветерана, социальной службы или союза ветеранов. На свою машину участники акции наклеивают стикер «Подвезу ветерана».

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Комментарии (4)

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  • ...
    27.04.2017, 13:45:46
    0
    Если не ошибаюсь, в прошлые годы у нас службы такси бесплатно возили ветеранов по мероприятиям. По крайней мере, помню, кто-то хвастался.
    • нурике
      27.04.2017, 13:50:16
      -2
      Эээ каждым дэнь да такси вазит да дэньги эсть.
  • ***
    27.04.2017, 13:55:15
    6
    Зачем "хвастался"...подошли к таксисту возле Софии, попросили довезти .Довез.Стали рассчитываться,парень деньги не взял...говорит :Сегодня такой день,а вы с ленточками.портретами..."Так что в прошлом году были те кто "подвозил",замете не ветеранов и не участников ВОВ...просто в знак уважения ко Дню памяти....
  • ну-ну
    27.04.2017, 14:41:11
    0
    для начала давайте вспомним, сколько у нас осталось живых ветеранов в городе? а в районе?
    да не может быть, чтобы столько не нашлось желающих подвезти, пяток машин за глаза хватит
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