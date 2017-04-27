В Усинске не хватает волонтеров-водителей

Всероссийская акция «Подвези ветерана» появилась в год празднования 70-летия Победы. Ее активно поддержали муниципальные штабы «Волонтеров Победы» в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Выми, Объячево, Вуктыле, Троицко-Печорске и Сосногорске. В Усинске волонтеров-водителей пока нет.
В этом году участники всероссийской акции "Подвези ветерана" – автомобилисты на личных машинах будут подвозить фронтовиков в места проведения встреч ветеранов, на праздничные мероприятия, а также в социальные учреждения. Жители Коми участвуют в акции уже третий год подряд.
Как рассказала газете "Республика" Анна Гагарина - региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в Коми был сформирован реестр проверенных и добропорядочных водителей-волонтеров, к которым можно обратиться за помощью, когда поступает сигнал от ветеранов. Например, несколько дней назад сыктывкарские волонтеры-автомобилисты встречали ветеранов войны на вокзале и в аэропорту, отвозили в социально-реабилитационный центр в Максаковку. 4 мая сыктывкарские волонтеры совместно с движением «Smotra.ru» доставят ветеранов на праздничные мероприятия в столице.
– Лично я отвез в январе трех ветеранов, участников мероприятия «Открытие месячника спортивно-патриотической работы», и двух вчера: один приехал поездом из Кослана, второй – самолетом из Усть-Цильмы, – рассказал «Республике» куратор сыктывкарского штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Андрей Ситар. – Обоих отвозил в Республиканский социально-оздоровительный центр в Максаковке. А побудило меня элементарное чувство долга. У меня есть возможность помочь – вот и помогаю.
Помочь ветеранам добраться до места назначения может любой желающий. Чтобы стать официальным участником акции, нужно пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф и обратиться в региональное отделение движения «Волонтеры Победы». В Усинске такое отделение существует и обратиться к ним можно здесь. После этого к волонтерам-автомобилистам будут перенаправлены заявки от ветерана, социальной службы или союза ветеранов. На свою машину участники акции наклеивают стикер «Подвезу ветерана».
да не может быть, чтобы столько не нашлось желающих подвезти, пяток машин за глаза хватит