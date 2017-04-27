Режим работы отделений "Почты России" в Усинске в праздничные дни

1 и 9 мая 2017 года обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

Отделения почтовой связи Республики Коми 30 апреля и 8 мая будут работать по установленному для отделения графику с сокращением рабочего дня на один час. 2 и 10 мая отделения возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, WindowsPhone.