Трудоустройство школьников на летний период

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" на тему трудоустройства школьников на летний период. На вопросы граждан ответила и.о. директора ЦЗН г.Усинска - Татьяна Дрема.

Какие документы необходимо предоставить для трудоустройства школьника?

- Для ЦЗН - это паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты счета открытого в Сбербанке на имя несовершеннолетнего. Для работодателя нужно пройти осмотр у педиатра, страховку любой страховой компании (тем, у кого ее нет) и согласие родителей.

С какого возраста можно ребенку трудоустроиться?

- С 14 лет, как только ребенок получит паспорт.

Куда обратиться для трудоустройства и где летом дети будут работать?

- Работать школьники будут в УК (благоустройство, очистка территории, покрасочные работы). С организациями мы пока заключаем договора, к концу мая уже будут известны предприятия, которые будут брать школьников на работу. Так же будет работать отряд мэра (обращаться в школу или в Управление образования). Обратиться можно в 7,8 кабинет ЦЗН.

Будут ли трудоустраиваться дети в селах?

- Будут. В селах будут организованы трудовые отряды или лагеря.

Сколько человек будет в отряде мэра?

- Будет организовано 3 смены по 35 человек. Смены в этом году будут короче, но зато они охватят больше детей.

Какова продолжительность рабочего дня школьников?

- В свободное от учебы время школьники 14-15 лет имеют право работать 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов. Если дети учатся, то в 14-15 лет можно работать 2,5 часа и в 16 - 18 лет разрешено работать 4 часа в день.

Организовывается ли у детей питание?

- В организациях питание не организовано, детей возят на обед вместе с работниками. Питание организовано только в отряде мэра.