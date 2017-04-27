Георгий Хлынов победитель в номинации юный фигурист

Как сообщила главный судья Елена Каракчиева, в соревнованиях участвовали 198 фигуристов и фигуристок из Сыктывкара Воркуты, Усинска, Ухты, Сосногорска, Салехарда и Республики Карелия.
«В Республике Коми заметно вырос уровень фигурного катания. Очень сильные спортсмены - в первом юношеском разряде», - отметила Елена Каракчиева.
Победители VI открытых республиканских соревнований по фигурному катанию на Кубок федерации фигурного катания на коньках:
Юный фигурист, дeвочки 2011-2012
Милена ГОКОНАЕВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта
Юный фигурист, дeвочки
Любовь ШАМКИНА - МАФОУ "с/к Химик", г. Сосногорск
Юный фигурист, мaльчики
Георгий ХЛЫНОВ - МБУ СШ №2, г. Усинск
3-й юношеский, дeвочки
Валерия ЗОРИНА - МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск
3-й юношеский, мaльчики
Максим КАЛИМОВ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар
2-й юношеский, дeвочки
Дарья ЛЫСАКОВА - ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард
2-й юношеский, мaльчики
Георгий КРЮКОВ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар
1-й юношеский, дeвочки
Юлия БАЛБУЦКАЯ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар
1-й юношеский, мaльчики
Захар ШАТИЛО - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта
II спортивный, дeвочки
Софья КОЧАНОВА - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар
I спортивный, мaльчики
Даниил ЛУЖЕЦКИЙ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар
I спортивный, дeвочки
Анастасия ФИЛЕВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта (произвольная программа)
Анастасия ШУЛЕПОВА - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар (короткая программа)
KMC, дeвушки
Валерия МАЛОЗЕМОВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта
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