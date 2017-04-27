Георгий Хлынов победитель в номинации юный фигурист

В Сыктывкаре завершились VI открытые республиканские соревнования по фигурному катанию на Кубок федерации фигурного катания на коньках.

Как сообщила главный судья Елена Каракчиева, в соревнованиях участвовали 198 фигуристов и фигуристок из Сыктывкара Воркуты, Усинска, Ухты, Сосногорска, Салехарда и Республики Карелия.

«В Республике Коми заметно вырос уровень фигурного катания. Очень сильные спортсмены - в первом юношеском разряде», - отметила Елена Каракчиева.

Победители VI открытых республиканских соревнований по фигурному катанию на Кубок федерации фигурного катания на коньках:

Юный фигурист, дeвочки 2011-2012

Милена ГОКОНАЕВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта

Юный фигурист, дeвочки

Любовь ШАМКИНА - МАФОУ "с/к Химик", г. Сосногорск

Юный фигурист, мaльчики

Георгий ХЛЫНОВ - МБУ СШ №2, г. Усинск

3-й юношеский, дeвочки

Валерия ЗОРИНА - МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск

3-й юношеский, мaльчики

Максим КАЛИМОВ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар

2-й юношеский, дeвочки

Дарья ЛЫСАКОВА - ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард

2-й юношеский, мaльчики

Георгий КРЮКОВ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар

1-й юношеский, дeвочки

Юлия БАЛБУЦКАЯ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар

1-й юношеский, мaльчики

Захар ШАТИЛО - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта

II спортивный, дeвочки

Софья КОЧАНОВА - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар

I спортивный, мaльчики

Даниил ЛУЖЕЦКИЙ - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар

I спортивный, дeвочки

Анастасия ФИЛЕВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта (произвольная программа)

Анастасия ШУЛЕПОВА - ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар (короткая программа)

KMC, дeвушки

Валерия МАЛОЗЕМОВА - МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта