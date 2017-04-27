Что делать, если обнаружили странный предмет в Усинске?

Порядок действия населения при обнаружении подозрительного предмета:
- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы;
- запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи обнаруженного подозрительного предмета;
- необходимо дождаться прибытия работников правоохранительных органов, указать место обнаружения предмета.
В общественном транспорте.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь:
- опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит;
- если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома.
Если вы обнаружили неизвестный предмет:
- спросите у соседей, возможно, он принадлежит им;
- если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в полицию.
В учреждении.
Если вы обнаружили неизвестный предмет:
- немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения;
- зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета;
- примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;
- дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
- не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
Признаки наличия взрывного устройства:
- присутствие проводов, антенны, изоленты;
- шум из обнаруженных предметов (пакетов, сумок и др.) Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;
- наличие элементов питания (батарейки);
- растяжки из проволоки, шпагата, верёвки;
- специфический запах, несвойственный для данной местности;
- необычное расположение обнаруженного предмета.
Если произошёл взрыв:
- постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку;
- передвигайтесь осторожно, не трогайте руками повреждённые конструкции и провода;
- в разрешённом помещении из-за опасности взрыва газа нельзя пользоваться открытым огнём;
- при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком или куском ткани, полотенцем;
- проверьте возможность взаимного общения (радио-телефонной связи, голосом);
- в случае эвакуации возьмите необходимые документы, вещи, деньги, ценности, изолируйте квартиру, оповестите соседей об эвакуации;
- при невозможности эвакуации примите меры, чтобы о вас знали, выйдите на балкон или откройте окно, зовите на помощь;
- выйдя из дома, отойдите на безопасное расстояние, не предпринимайте самостоятельных мер по эвакуации;
- действуйте по указаниям должностных лиц.
Полезные советы:
- Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под контролем.
- Если у вас есть информация о готовящемся теракте, а также при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщите родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов.
- В случае стрельбы быстро лягте на землю, спрячьтесь за любым укрытием.
- Если у вас есть фото-, видеокамера, зафиксируйте максимальное количество информации.
- Окажите первую помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, спасателей, полицию.
Помните, что ваши правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь других людей.
Телефоны для экстренного реагирования:
Служба спасения – «01», с мобильного телефона – «112», «101».
ОМВД России по г. Усинску – «02», с мобильного – «102»
Скорая медицинская помощь – «03», с мобильного телефона – «103».
ЕДДС МО ГО «Усинск» - 23215, 89129568144.
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