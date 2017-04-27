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27.04.2017 17:38
Что делать, если обнаружили странный предмет в Усинске?
Управление по делам ГО и ЧС Усинска обращает внимание населения о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.
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Порядок действия населения при обнаружении подозрительного предмета:

  • немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы;
  • запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
  • не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи обнаруженного подозрительного предмета;
  • необходимо дождаться прибытия работников правоохранительных органов, указать место обнаружения предмета.

В общественном транспорте.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь:

  • опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит;
  • если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома.

Если вы обнаружили неизвестный предмет:

  • спросите у соседей, возможно, он принадлежит им;
  • если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в полицию.

В учреждении.

Если вы обнаружили неизвестный предмет:

  • немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения;
  • зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета;
  • примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;
  • дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
  • не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

Признаки наличия взрывного устройства:

  • присутствие проводов, антенны, изоленты;
  • шум из обнаруженных предметов (пакетов, сумок и др.) Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;
  • наличие элементов питания (батарейки);
  • растяжки из проволоки, шпагата, верёвки;
  • специфический запах, несвойственный для данной местности;
  • необычное расположение обнаруженного предмета.

Если произошёл взрыв:

  • постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку;
  • передвигайтесь осторожно, не трогайте руками повреждённые конструкции и провода;
  • в разрешённом помещении из-за опасности взрыва газа нельзя пользоваться открытым огнём;
  • при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком или куском ткани, полотенцем;
  • проверьте возможность взаимного общения (радио-телефонной связи, голосом);
  • в случае эвакуации возьмите необходимые документы, вещи, деньги, ценности, изолируйте квартиру, оповестите соседей об эвакуации;
  • при невозможности эвакуации примите меры, чтобы о вас знали, выйдите на балкон или откройте окно, зовите на помощь;
  • выйдя из дома, отойдите на безопасное расстояние, не предпринимайте самостоятельных мер по эвакуации;
  • действуйте по указаниям должностных лиц.

Полезные советы:

  • Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под контролем.
  • Если у вас есть информация о готовящемся теракте, а также при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщите родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов.
  • В случае стрельбы быстро лягте на землю, спрячьтесь за любым укрытием.
  • Если у вас есть фото-, видеокамера, зафиксируйте максимальное количество информации.
  • Окажите первую помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, спасателей, полицию.

Помните, что ваши правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь других людей.

Телефоны для экстренного реагирования:

Служба спасения – «01», с мобильного телефона – «112», «101».

ОМВД России по г. Усинску – «02», с мобильного – «102»

Скорая медицинская помощь – «03», с мобильного телефона – «103».

ЕДДС МО ГО «Усинск» - 23215, 89129568144.

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