Что делать, если обнаружили странный предмет в Усинске?

Управление по делам ГО и ЧС Усинска обращает внимание населения о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.

Порядок действия населения при обнаружении подозрительного предмета:

немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы;

запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;

не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи обнаруженного подозрительного предмета;

необходимо дождаться прибытия работников правоохранительных органов, указать место обнаружения предмета.

В общественном транспорте.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь:

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит;

если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома.

Если вы обнаружили неизвестный предмет:

спросите у соседей, возможно, он принадлежит им;

если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в полицию.

В учреждении.

Если вы обнаружили неизвестный предмет:

немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения;

зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета;

примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;

дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;

не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

Признаки наличия взрывного устройства:

присутствие проводов, антенны, изоленты;

шум из обнаруженных предметов (пакетов, сумок и др.) Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;

наличие элементов питания (батарейки);

растяжки из проволоки, шпагата, верёвки;

специфический запах, несвойственный для данной местности;

необычное расположение обнаруженного предмета.

Если произошёл взрыв:

постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку;

передвигайтесь осторожно, не трогайте руками повреждённые конструкции и провода;

в разрешённом помещении из-за опасности взрыва газа нельзя пользоваться открытым огнём;

при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком или куском ткани, полотенцем;

проверьте возможность взаимного общения (радио-телефонной связи, голосом);

в случае эвакуации возьмите необходимые документы, вещи, деньги, ценности, изолируйте квартиру, оповестите соседей об эвакуации;

при невозможности эвакуации примите меры, чтобы о вас знали, выйдите на балкон или откройте окно, зовите на помощь;

выйдя из дома, отойдите на безопасное расстояние, не предпринимайте самостоятельных мер по эвакуации;

действуйте по указаниям должностных лиц.

Полезные советы:

Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под контролем.

Если у вас есть информация о готовящемся теракте, а также при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщите родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов.

В случае стрельбы быстро лягте на землю, спрячьтесь за любым укрытием.

Если у вас есть фото-, видеокамера, зафиксируйте максимальное количество информации.

Окажите первую помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, спасателей, полицию.

Помните, что ваши правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь других людей.

Телефоны для экстренного реагирования:

Служба спасения – «01», с мобильного телефона – «112», «101».

ОМВД России по г. Усинску – «02», с мобильного – «102»

Скорая медицинская помощь – «03», с мобильного телефона – «103».

ЕДДС МО ГО «Усинск» - 23215, 89129568144.