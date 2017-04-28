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28.04.2017 08:33
В Усинске пройдет чемпионат по картингу

30 апреля в 13:30 на учебной площадке ДОСААФ пройдет I этап открытого чемпионата и первенства города Усинска по картингу.

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В соревнованиях примут участие команды из Инты, Лабытнанги, Печоры и Усинска.

Если вы хотите испытать накал борьбы, если вы мечтали стать гонщиком, если большие дозы адреналина вас только бодрят, то это соревнование придумано специально для вас. Приходите поддержать друзей и просто насладиться невероятным спортивным праздником!

Комментарии (1)

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  • father
    28.04.2017, 9:16:40
    0
    Отлично! Попробую их по фотографировать... Годная новость. И погодка располагает. :)
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