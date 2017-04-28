В Усинске пройдет чемпионат по картингу

30 апреля в 13:30 на учебной площадке ДОСААФ пройдет I этап открытого чемпионата и первенства города Усинска по картингу.

В соревнованиях примут участие команды из Инты, Лабытнанги, Печоры и Усинска.

Если вы хотите испытать накал борьбы, если вы мечтали стать гонщиком, если большие дозы адреналина вас только бодрят, то это соревнование придумано специально для вас. Приходите поддержать друзей и просто насладиться невероятным спортивным праздником!