Нелегалов будут отправят домой за их счет

В России появится закон о добровольном контролируемом выезде иностранцев-нарушителей. Закон - попытка сохранить бюжетные средства, которых сейчас не хватает. В настоящее время, на содержание каждого иностранца, ожидающего депортации, ежемесячно тратится порядка 20 тыс. рублей, а на выдворение до 40 тыс. рублей.

По новым правилам, которые сейчас разрабатываются в МВД, у них появится альтернатива — самостоятельно купить билет и уехать под надзором полиции.

Это одна из мер по гуманизации миграционного законодательства, но обусловлена она стремлением сэкономить на содержании нарушителей и их депортации.

Сейчас в МВД готовится законопроект о добровольном контролируемом выезде. Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину. Если нарушитель отправляется на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще — полицейским достаточно проводить иностранца до самолета.

Для многих нарушителей такая процедура будет предпочтительнее депортации: во-первых, не надо сидеть в спецучреждении для временного содержания иностранцев (СУВСИГ) — порядки там практически тюремные, а ждать выдворения некоторым приходится неделями. Во-вторых, в таком случае срок запрета на въезд в Россию будет короче. А для государства это удобнее, поскольку снимает с него расходы на выдворение.

Для того чтобы положение о добровольном контролируемом выезде вступило в силу, необходимо будет внести поправки в Административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев в России

По данным МВД, за первые три месяца этого года сотрудники ведомства направили 38 тыс. представлений о запрете иностранным гражданам на въезд в Россию. Это почти в два раза меньше, чем с января по март 2016 года, когда органы упраздненного прошлой весной ФМС направили 92 тыс. таких представлений.

Всего в прошлом году было направлено 229 тыс. представлений о закрытии въезда, в то время как в 2015-м — 491 тыс. Вдвое снизилось по итогам года и число выдворений — 60 тыс. депортированных иностранцев, в 2015-м — 117 тыс.

Чиновники объясняют снижение числа депортированных граждан нехваткой средств. В то же время на содержание каждого иностранца, ожидающего депортации, ежемесячно тратится порядка 20 тыс. рублей, а их выдворение обходится до 40 тыс. рублей на каждого.

Можно ограничиться более мягкими мерами. Незачем их держать в СУВСИГах, пусть лучше работают и платят штрафы в бюджет, чем будут там бездельничать, и еще бюджет будет за это платить. Они же там работать не вправе, считают в МВД.