У жителей Усинска появилась возможность отправить своего ребенка в детский лагерь на лето

Управление образования предлагает жителям Усинска рассмотреть предлагаемые варианты для отправки детей в летние оздоровительные лагеря.

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» информирует о наличии путевок в детские оздоровительные лагеря для учащихся в возрасте от 6 до достижения 18 лет:

детский оздоровительный лагерь «Черноморская зорька» Краснодарский край, г. Анапа, сроки заезда: с 03.06 по 23.06.2017г;

детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег», г. Геленджик, сроки заезда: с 26.06 по 16.07.2016г; с 16.07 по 05.08.2017г.

Учащимся льготных категорий (дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях, многодетных семьях; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети безработных граждан; дети, состоящие на различных видах профилактического учета, одаренные дети) предоставляется компенсация в виде оплаты части стоимости путевки и проезда.

Всем желающим обращаться по адресу: ул. Возейская 3а, каб. №29, пн-чт: 8.45-17.15 пт.8.45-15.45, обед с 13.00-14.00, тел. 29-8-86.

Описание лагерей:

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег»,

Краснодарский край, г. Геленджик

Расположение:



Расположен в живописном уголке Геленджикской бухты на берегу Черного моря. Охраняемая благоустроенная территория площадью 5,8 гектаров с большим массивом зеленых насаждений, сосновыми аллеями, розариями, специально отведенными и оборудованными местами для игр и прогулок, наличие крытых беседок для организации групповой работы на свежем воздухе вне зависимости от погодных условий. Лагерь находится на первой прибрежной полосе. Размещение: В 5-ти этажных благоустроенных корпусах, капитального строения. Точный адрес: Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая, 5 Номерной фонд: 3-4-местные номера с удобствами (душ, санузел, раковина) Спальные комнаты оборудованы одноярусными кроватями, индивидуальными прикроватными тумбочками, платяными шкафами для одежды и личных вещей. На каждом этаже имеется комната вожатых, холл-игровая для отдыха и организации отрядной работы с детьми, оборудованная телевизором и мягкой мебелью, где дети с вожатыми готовятся к различным мероприятиям. Смена белья – 1 раз в неделю. Ежедневная влажная уборка номеров и коридора; Развлечения: Программа пребывания в лагере разнообразна и увлекательна, тематика которой не только не повторяется в одном сезоне, но и меняется год от года. Дети заняты интересными захватывающими делами от подъема до отбоя: это купание в море, и солнечные ванны, и участие в различных спортивных и культурно–массовых мероприятиях, концертах и различных конкурсах, театрализованные представления, День Нептуна, творческие конкурсы, КВН, деловые игры, викторины, активные игры на свежем воздухе, соревнования и состязания, походы и многое другое. По вечерам все спешат на романтические дискотеки. В течение смены работают спортивные секции и кружки по интересам. Инфраструктура: спортивные площадки (баскетбол, волейбол, мини-футбол);

беседки и скамейки для проведения отрядных мероприятий;

детская площадка;

библиотека;

дискотека;

теннисные столы;

комнаты для кружков по интересам;

летняя эстрада со сценой;

медицинский корпус с изолятором и медкабинетами. Питание: 5-разовое в современной благоустроенной столовой и пищеблока, отвечающих санитарным требованиям, с обеспечением полноценного питания детей в соответствии с требованиями СЭС. В рационе свежие овощи и фрукты, мясные и молочные кисломолочные продукты, натуральные соки и выпечка, обеспечение чистой питьевой водой. В дополнение к основному питанию, в столовой накрывается отдельный «зелёный стол» со свежей зеленью (лук, укроп, петрушка и т.п.). Вместимость столовой на 800 посадочных мест, где осуществляется прием пищи в одну смену в трех обеденных залах. Столовая оборудована системой вентиляции. Дети обслуживаются официантами. Необходимые документы: Медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства (учётная форма №079);

Копия страхового медицинского полиса;

Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (не ранее чем за 3 дня до отъезда группы) ;

Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;

Копия прививочного сертификата

Анкета с подписью родителей

Опись вещей в 2-х экземплярах Лечение Лечение осуществляется по назначению врача, исходя из диагноза основного и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в лагере. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: физиотерапии. Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно. Пляж: Собственный мелкогалечный с песчаным дном находится в 50 метрах от спальных корпусов, оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания, туалетами, ногомойками, питьевой водой, пунктами спасательной и медицинской службы. Купание детей осуществляется под контролем медицинских работников, матросов-спасателей, плавруков, вожатых.

Детский оздоровительный лагерь «Черноморская зорька»

Краснодарский край, г. Анапа

Расположение: Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 40. Общая площадь – 15 га красивой, ухоженной, хорошо озелененной территории: сосновый бор, березки, аллеи, газоны и клумбы, розарий. Вся территория полностью огорожена забором, освещена в темное время суток, круглосуточно охраняется, имеет контрольно-пропускные пункты, видеонаблюдение.

Размещение: проживание в двух капитальных трехэтажных корпусах, в однокомнатных номерах по 4 человека. В каждом номере новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки, встроенный шкаф для одежды, полка для обуви, письменный стол, стулья. Санузлы, комнаты гигиены и душевые расположены на этаже, разделены на блоки. На блок из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и душевая (на 4 человека). В холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором. Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды и отопление корпусов круглый год, собственная дизельная подстанция - автономное обеспечения электроэнергией.

Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется согласно утверждённого Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух просторных светлых залах столовой, каждый на 200 мест, в одну смену. Обслуживание производится официантами. В корпусах установлены кулеры с холодной водой и кипятком.

Медицинское обслуживание: лечебный корпус с оборудованными медицинскими кабинетами для приема и лечения детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи, изолятор с двумя боксами для инфекционных больных на 11 мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории круглосуточно. В случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут в больницу г. Анапа, заключены договора на обслуживание с городской больницей и отделением скорой помощи.

Развлечения: детские игровые городки, качели, спортивные площадки, футбольное поле, открытые площадки для проведения всевозможных мероприятий.

Прочее: трансфер. Возраст принимаемых детей от 7 до 17 лет.