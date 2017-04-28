На улицах Усинска задерживают наркоманов

На минувшей неделе правоохранительным органам Усинска удалось задержать сразу несколько граждан, подозреваемых в употреблении наркотических средств.

Так, в один из дней был задержан усинец, при досмотре которого обнаружились приспособления, шприцы, флаконы, вещества, таблетки, которые применяются при изготовлении наркотических веществ. Всё это отправлено на экспертизу, на основании которой и будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности.

На жд вокзале Усинска позже был задержан гражданин, при котором обнаружено камневидное вещество и курительная трубка с нагаром. Всё это также направлено на экспертизу.

Также в одном из дворов города был задержан мужчина, при котором обнаружен флакон с веществом, которое является одним из составляющих дезоморфина.

По всем указанных фактам ведутся расследования.

(с) Усинск.Онлайн