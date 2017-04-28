В Усинске введен режим ограничения движения грузовых машин

С 29.04.2017 вводится режим временного ограничения движения по автомобильным дорогам местного значения и улично-дорожной сети в пределах границ города Усинска для машин с фактической нагрузкой на ось более 3 тонн. Планируемый срок действия ограничений – 45 дней.

Режим вводится в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 10 апреля 2012 г. № 134 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», а также статье 9 Устава муниципального образования городского округа «Усинск».