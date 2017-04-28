Депутаты-северяне продолжат отстаивать особый порядок расчёта МРОТ для арктических регионов

Законопроект, предусматривающий поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума, планируется внести в Государственную Думу до конца весенней сессии.

Такое заявление сделал вчера первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

– До конца этой сессии мы планируем выйти с законопроектом, в котором будут обозначены конкретные сроки повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, – отметил парламентарий.

– От разговоров о том, что это произойдёт в ближайшие годы, мы должны перейти к реализации конкретного плана, – подчеркнул Исаев.

В то же время депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин, который в рамках региональной недели встретился с окружными журналистами, высказал мнение, что МРОТ должен по-разному рассчитываться для северных и южных регионов страны. Напомним, сейчас МРОТ равен 7500 рублей, с 1 июля 2017 года он вырастет до 7800 рублей.

– Нынешний созыв Госдумы начал свою работу с того, что увеличил МРОТ до 7800 рублей с 1 июля этого года, – говорит Сергей Коткин. – Но это кардинально вопроса не решает. Поэтому фракция «Единой России» вносит предложение повысить МРОТ до прожиточного минимума.

При этом, по мнению парламентария, МРОТ в северных субъектах РФ должен отличаться от минимального размера оплаты труда в климатически благоприятных регионах.

– Прожиточный минимум в южных или центральных регионах России отличается от прожиточного минимума на Крайнем Севере, поэтому мы, депутаты-северяне, уверены, что было бы справедливо повышать МРОТ для жителей Заполярья на величину районных коэффициентов и северных надбавок, – сказал Коткин.