В "Метелице" снова "пометелились"

Мужчина неудачно "подкатил" к девушке, за что был оскорблён её матерью.

В кафе "Метелица", расположенном на улице 60 лет Октября, регулярно происходят различные инциденты.

Так, на минувшей неделе между несколькими посетителями, распивающими спиртное, произошла ссора, разнять которую смогли только приехавшие на место полицейские.

В другой день один из клиентов кафе решил познакомиться с девушкой, которая пришла со своей матерью отдохнуть. Дочь знакомиться не хотела, а родительница сделала кавалеру замечание, на что он оскорбился и нанес ей телесные повреждения.

Приехавшие сотрудники полиции задержали "бойца" и доставили его в отделение полиции.

(с) Усинск.Онлайн