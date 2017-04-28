Чемпионат Совета по футболу закончился

Вчера прошла финальная игра, которая выявила победителя.

На футбольной площадке КСК состоялась 2 матча. В поединке за 3 место сразились "Олимп" и "Чкалов". Обе команды показали отличный уровень ещё в групповых этапах и 1/4 финала, а полуфинал "Олимп" - "Усинск" так и вовсе многие болельщики признали самой интересной игрой турнира.

Матч за третье место закончился со счетом 1:4 и так "Чкалов" стал бронзовым призёром.

За первое место бились команды "МО ГО "Усинск" и "Штурм". Обе команды в групповом этапе заработали по максимуму - по 9 очков - все 3 групповых матча закончились победой. Изначально и "Штурм" и "Усинск" считались фаворитами и оттого болельщики с бОльшим интересом ждали финала.

С первых минут "Штурм" двинулся в атаку. Спустя 7 минут после начала матча атаки увенчались первым забитым голом. Команда "Усинск" пыталась отыграться, но через 3 минуты пропустила второй гол.

За 4 минуты до конца 1 тайма "Штурм" забил третий гол, установив тем самым итоговый счет 1 тайма - 3:0.

Во втором тайме "Усинск" ожесточенно сражался, однако отыграться футболисты так и не смогли. Зато "Штурм" укрепил преимущество, забив во втором тайме ещё два гола. Итоговый счет - 5:0. "Штурм" - чемпион!

Самым активным болельщиком признан Сергей Мошковский.

В номинации "Самый юный игрок" награда досталась игроку команды "Сокол 2003" Бочарову Данилу.

Лучшим вратарем признан игрок "Усинска" Александр Веремьев.

Лучший нападающий - Александр Пишта, команда "Усинск".

Лучший игрок турнира - Дмитрий Игнатов, команда "Штурм".

(с) Усинск.Онлайн