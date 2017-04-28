Ударим легкопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Принимаются заявки на участие в легкоатлетическом пробеге Парма – Усинск, посвящённому 72 — й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
7 мая состоится традиционный легкоатлетический пробег Парма – Усинск, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сбор участников состоится 07 мая у здания администрации МО ГО «Усинск» в 10.00 часов.
в 10.20 часов – торжественное открытие;
в 10.30 часов — посадка в автобусы и доставка участников к месту старта;
в 11.00 часов – старт.
К соревнованиям допускаются все желающие без врачебных противопоказаний.
Легкоатлетический пробег проводится по возрастным группам:
|Возрастная группа
|Старт
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инвалиды – колясочники
|от перекрёстка ул. Нефтяников и
ул. Приполярная
|мальчики 2004 г.р. и младше
|от стелы «Усинск»
|девочки 2004 г.р. и младше
|от стелы «Усинск»
|мальчики 2002– 2003 г.р.
|от стелы «Усинск»
|девочки 2002 – 2003 г.р.
|от стелы «Усинск»
|юноши 2000-2001 г.р.
|от поворота в Аэропорт
|девушки 2000-2001 г.р.
|от поворота в Аэропорт
|женщины с 1999 г.р. до 35 лет
|от поворота в Аэропорт
|женщины от 36 лет и старше
|от стелы «Усинск»
|мужчины от 1999 г.р. до 44 лет
|п.г.т. Парма ост. Ельская (с/к «Дорожник»)
|мужчины от 45 до 60 лет
|от поворота в Аэропорт
|мужчины от 61 года и старше
|от стелы «Усинск»
Заявки на участие в легкоатлетическом пробеге подаются с 27 апреля по 05 мая 2017 года до 15:00 ч. по т.25-600 или по электронной почте:
В заявке указываются фамилия, имя, год рождения участника, место работы (учебы) и контактный телефон представителя.
ВНИМАНИЕ! В день проведения соревнований регистрация проводиться не будет.
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