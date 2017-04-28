Ударим легкопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Принимаются заявки на участие в легкоатлетическом пробеге Парма – Усинск, посвящённому 72 — й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая состоится традиционный легкоатлетический пробег Парма – Усинск, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сбор участников состоится 07 мая у здания администрации МО ГО «Усинск» в 10.00 часов.

в 10.20 часов – торжественное открытие;

в 10.30 часов — посадка в автобусы и доставка участников к месту старта;

в 11.00 часов – старт.

К соревнованиям допускаются все желающие без врачебных противопоказаний.

Легкоатлетический пробег проводится по возрастным группам:

Возрастная группа Старт инвалиды – колясочники от перекрёстка ул. Нефтяников и ул. Приполярная мальчики 2004 г.р. и младше от стелы «Усинск» девочки 2004 г.р. и младше от стелы «Усинск» мальчики 2002– 2003 г.р. от стелы «Усинск» девочки 2002 – 2003 г.р. от стелы «Усинск» юноши 2000-2001 г.р. от поворота в Аэропорт девушки 2000-2001 г.р. от поворота в Аэропорт женщины с 1999 г.р. до 35 лет от поворота в Аэропорт женщины от 36 лет и старше от стелы «Усинск» мужчины от 1999 г.р. до 44 лет п.г.т. Парма ост. Ельская (с/к «Дорожник») мужчины от 45 до 60 лет от поворота в Аэропорт мужчины от 61 года и старше от стелы «Усинск»

Заявки на участие в легкоатлетическом пробеге подаются с 27 апреля по 05 мая 2017 года до 15:00 ч. по т.25-600 или по электронной почте:

В заявке указываются фамилия, имя, год рождения участника, место работы (учебы) и контактный телефон представителя.

ВНИМАНИЕ! В день проведения соревнований регистрация проводиться не будет.