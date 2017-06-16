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16.06.2017 11:08
Житель Усинска признался в краже комплектующих к велосипеду
В дежурную полиции Усинска с заявлением о краже комплектующих к велосипеду «Stinger magnum» обратилась местная жительница.
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Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, женщина сообщила, что в ночное время неизвестный разобрал ее транспортное средство, которое находилось на площадке восьмого этажа. Злоумышленник похитил крыло, переднее колесо и тормозной диск. Ущерб составил 4 450 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен восемнадцатилетний местный житель. Молодой человек проник в подъезд дома и похитил с оставленного без присмотра транспортного средства комплектующие. Позже из этих запчастей подозреваемый хотел собрать свой собственный велосипед.

В настоящее время сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • Jam
    16.06.2017, 23:06:59
    2
    Люди человеки! Очнитесь! Хорош брать чужое! У меня тоже в подъезде сняли крепление на передние тормоза! Чтоб тебя черти др.....ли!!
    • Vecnfaf
      17.06.2017, 18:33:20
      0
      Очнись сам.
      Задний карман - чужой карман.
  • Jam
    18.06.2017, 18:28:19
    1
    Так и я про тоже ибо не ху.. по чужим карманам лазить))
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