Житель Усинска признался в краже комплектующих к велосипеду

В дежурную полиции Усинска с заявлением о краже комплектующих к велосипеду «Stinger magnum» обратилась местная жительница.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, женщина сообщила, что в ночное время неизвестный разобрал ее транспортное средство, которое находилось на площадке восьмого этажа. Злоумышленник похитил крыло, переднее колесо и тормозной диск. Ущерб составил 4 450 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен восемнадцатилетний местный житель. Молодой человек проник в подъезд дома и похитил с оставленного без присмотра транспортного средства комплектующие. Позже из этих запчастей подозреваемый хотел собрать свой собственный велосипед.

В настоящее время сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Усинск.Онлайн