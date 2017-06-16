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16.06.2017 12:25
Мошенники на улицах Усинска

В местное отделение ОМВД по городу Усинску обратилась местная жительница, которая приобрела поддельный iPhone у мошенников на улице.

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В отделении полиции девушка пояснила, что на улице к ней обратился мужчина и предложил приобрести телефон iPhone 5s за 10 тысяч рублей. Барышня сомневалась и перед покупкой уточнила: «Так его же наверное украли где-то?», в ответ она услышала классическую легенду: «Ну что Вы, это мой телефон, просто деньги очень нужны, опохмелиться срочно надо». Поддавшись соблазну дешево приобрести дорогостоящий аппарат, девушка заплатила нужную сумму и принесла желанную покупку домой. Где под более пристальным рассмотрением она и увидела, что телефон «липовый» - дешевая китайская подделка, которая, разумеется, не стоит 10 тысяч рублей.

Девушка написала заявление в полицию. В настоящее время ведется поиск мошенников, но установить факт мошеннических действий будет сложно. Обманщики легко уйдут от ответственности, оправдав сделку фразой «она знала, что покупала-знала на что шла».

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • )))))Кааак
    16.06.2017, 13:23:02
    12
    на улице можно покупать что либо из техники,гаджетов????Ну ,поднакопи и купи в салоне ,с гарантией((((
    • фЕДЯ
      16.06.2017, 13:27:38
      9
      Там такие же аферисты работают только с сысками...выпаривают страховки и всякую лабуду впридачу
      • феде
        16.06.2017, 15:32:17
        2
        Так не ведитесь на лабуду((
    • Атеист
      16.06.2017, 13:49:48
      0
      Зачем копить если можно купить в рассрочку. Не понимаю людей которые покупают на улице такие вещи.
      • ОАО
        17.06.2017, 5:45:09
        1
        Не понимаю людей которые покупают в рассрочку
  • Вася
    16.06.2017, 14:00:06
    3
    Зачем в салоне за 50 покупать когда можно на улице за 10 .
  • ,,,,
    16.06.2017, 14:14:32
    8
    Если сама дура, так хотя бы всем не рассказывала про это.
  • Евгения
    16.06.2017, 15:03:11
    4
    Бред как можно повестись ,видела двух мужиков которые их втюхивали по ним и даже не скажешь что им по карману такие телефоны,так же ко мне подходили нахер послан был сразу,столько людей пытаются чут ли не на халяву что то преобрести а потом жалуются ,вот на таких и наживаются
  • Я
    16.06.2017, 17:17:32
    4
    Пока шла с магазина домой, дважды предлагали, у магазина Яблоко и у Зеленецкого, сразу поняла что то левое и на улице брать, ну это кем быть, а девушка остановилась и он начал впаривать, повелась, все может быть это и есть та, которая потом в полицию обратилась)
  • Афанасий
    16.06.2017, 19:59:40
    7
    Кстати айфон 5s не кому не нужен за 9 уступлю )
    • )))))Афанасию
      16.06.2017, 20:09:38
      1
      Седьмого нет?...за 9?)))
      • ха!
        16.06.2017, 20:11:06
        1
        Во! Ещё один "клюнул"...
  • Айфончик
    18.06.2017, 22:58:21
    0
    я за 7 купил у знвкомого,всё норм,у незнакомцев нельзя!99 процентов что это нарки!
  • Алёна
    20.06.2017, 16:26:08
    1
    Так 5S в магазине 13 стоит!
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