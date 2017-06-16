Мошенники на улицах Усинска

В местное отделение ОМВД по городу Усинску обратилась местная жительница, которая приобрела поддельный iPhone у мошенников на улице.

В отделении полиции девушка пояснила, что на улице к ней обратился мужчина и предложил приобрести телефон iPhone 5s за 10 тысяч рублей. Барышня сомневалась и перед покупкой уточнила: «Так его же наверное украли где-то?», в ответ она услышала классическую легенду: «Ну что Вы, это мой телефон, просто деньги очень нужны, опохмелиться срочно надо». Поддавшись соблазну дешево приобрести дорогостоящий аппарат, девушка заплатила нужную сумму и принесла желанную покупку домой. Где под более пристальным рассмотрением она и увидела, что телефон «липовый» - дешевая китайская подделка, которая, разумеется, не стоит 10 тысяч рублей.

Девушка написала заявление в полицию. В настоящее время ведется поиск мошенников, но установить факт мошеннических действий будет сложно. Обманщики легко уйдут от ответственности, оправдав сделку фразой «она знала, что покупала-знала на что шла».

(с) Усинск.Онлайн