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16.06.2017 11:38
Питьевая вода в Усть-Усе не соответствует нормам
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми завершена проверка Администрации села Усть-Уса, что находится в усинском районе.
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Основные выявленные нарушения, касаются качества воды. Так, администрацией не обеспечено выполнение в полном объеме утвержденной программы производственного контроля (в том числе по организации гигиенического обучения и аттестации работника, обслуживающего водопроводные сооружения), территория первых поясов ЗСО водозаборов д. Новикбож (скважина №2, №3) не обеспечены охраной, нарушена целостность ограждений, эксплуатация источников водоснабжения (артезианские скважины № 2, № 3 д. Новикбож) осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В ходе проверки исследованы образцы воды из подземных источников, которые выявили несоответствие установленным гигиеническим нормативам:

  • проба воды подземного источника нецентрализованного водоснабжения, скважина № 2, не соответствует требованиям по показателям: мутность, марганец, аммиак и аммоний-ион, железо;
  • проба воды подземного источника нецентрализованного водоснабжения, скважина № 3, не соответствует требованиям по показателям: мутность, железо (суммарно), аммиак и аммоний-ион;
  • проба воды питьевой из водопроводной сети, здание администрации не соответствует требованиям по показателям: мутность, железо (суммарно), аммиак и аммоний-ион.

За выявленные нарушения, виновные лица были привлечены к административной ответственности по ст. 6.3, ст.6.5, ст. 8.42 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 01 июля 2017 и 01 ноября 2017 года, которое находятся на контроле Управления.

Комментарии (5)

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  • водовод в Усть Усе
    16.06.2017, 11:59:12
    11
    http://usinsk.online/news/22786/ + в 2015 году на дании Правительства Гапликов отчитал Хахалкина за неосвоенные средства по программе Чистая вода и строительства скважин в Усть Усе и пригрозил, что ТОТ за свой счёт будет их строить, если не освоит деньги ))) Во как, - и это следствие халатности и некомпетентности наших властей
    • Муфлон
      16.06.2017, 12:07:54
      -11
      Так водовод то построен. Вода просто грязная. Не мути воду
  • Муфлону
    16.06.2017, 22:45:59
    4
    В каком месте построен водовод? И почему вода там должна быть быть грязная? Вся дорога в Усть-Усе разрыта,а ведь в прошлом году проложили новый асфальт !!!! И как всегда, так коряво все делается,необдуманно!!!
  • Денис
    16.06.2017, 22:51:35
    5
    Вода
    Какого хера я должен платить за херовую воду!
  • человек
    17.06.2017, 17:59:01
    1
    в усадоре в прошлом годе прокуратура заставила сделать перерасчёт за грязную воду (мутность, железо (суммарно), аммиак и аммоний-ион) и что ктой то бросился её очищать? я вас умоляю. денежки выплатили (не из своего кармана конечно же) и воз и ныне там. той же мутняк ядовитый из крана, а сего дни ваще солененькая текла. видать из есентуков подвезли. правда почему то така же мутненькая. зато скважина новенькая забурена (но не задействована). по госпрограмме "чистая вода" отчитались денежки освоили. конечный результат не важен.
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