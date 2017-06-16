Питьевая вода в Усть-Усе не соответствует нормам

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми завершена проверка Администрации села Усть-Уса, что находится в усинском районе.

Основные выявленные нарушения, касаются качества воды. Так, администрацией не обеспечено выполнение в полном объеме утвержденной программы производственного контроля (в том числе по организации гигиенического обучения и аттестации работника, обслуживающего водопроводные сооружения), территория первых поясов ЗСО водозаборов д. Новикбож (скважина №2, №3) не обеспечены охраной, нарушена целостность ограждений, эксплуатация источников водоснабжения (артезианские скважины № 2, № 3 д. Новикбож) осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В ходе проверки исследованы образцы воды из подземных источников, которые выявили несоответствие установленным гигиеническим нормативам:

проба воды подземного источника нецентрализованного водоснабжения, скважина № 2, не соответствует требованиям по показателям: мутность, марганец, аммиак и аммоний-ион, железо;

проба воды подземного источника нецентрализованного водоснабжения, скважина № 3, не соответствует требованиям по показателям: мутность, железо (суммарно), аммиак и аммоний-ион;

проба воды питьевой из водопроводной сети, здание администрации не соответствует требованиям по показателям: мутность, железо (суммарно), аммиак и аммоний-ион.

За выявленные нарушения, виновные лица были привлечены к административной ответственности по ст. 6.3, ст.6.5, ст. 8.42 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 01 июля 2017 и 01 ноября 2017 года, которое находятся на контроле Управления.