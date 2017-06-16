Жителей затопленных поселений усинского района вакцинируют против гепатита А

Вакцинация будет проведена по эпидемическим показаниям для того, чтобы предупредить случаи заболевания среди жителей районов и, в первую очередь, среди детей.

Вакцинацию против гепатита А проведут жителям затопленных поселений в Усинском и Усть-Цилемском районах в связи с введением на этих территориях режима повышенной готовности, сообщает "Комиинформ". Постановление о вакцинации подписала главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова.

Вакцинация будет проведена по эпидемическим показаниям для того, чтобы предупредить случаи заболевания среди жителей районов и, в первую очередь, среди детей. Вакцинируют всех жителей, проживающих в подтопленных населенных пунктах, а также тех, кто участвует в ликвидации последствий паводка.

Л. Глушкова направила министру здравоохранения Коми Дмитрию Березину постановление о необходимости обеспечить наличие вакцины в медучреждениях Усинского и Усть-Цилемского районов.

Главным врачам Усинской ЦРБ и Усть-Цилемской ЦРБ предписано до 16 июня определить численность прививаемых и направить заявку в Минздрав Коми о выделении необходимых ассигнований и организации закупки необходимого количества вакцины против вирусного гепатита А.

Также главным врачам предписано для проведения иммунизации создать необходимое количество прививочных бригад. При поступлении вакцины провести тщательный медосмотр населения и незамедлительно провести иммунизацию. О ходе иммунизации сообщать в территориальные отделы Роспотребнадзора по Коми в Усинске и Печоре ежедневно с указанием количества, возраста привитых лиц и названия препарата.

Главам администраций районов предписано оказать необходимую помощь в проведении иммунизации.

Начальникам территориальных отделов Роспотребнадзора Коми в Усинске и Печоре - обеспечить безусловное выполнение приказа Роспотребнадзора Коми от 24.03.2017 № 38 "Об усилении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в период паводка". Кроме того, ежедневно представлять в головное учреждение доклад о проводимых мероприятиях до особого распоряжения.