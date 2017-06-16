16.06.2017 15:39
Неизвестные застрелили собаку дачника
Ещё одного пса ранили.
Мужчина написал заявление в полицию. В один из дней он приехал к себе на дачу, чтобы покормить своих собак. Одна из них была на цепи, вторая обычно бегала по двору.
В тот день он обнаружил собаку (которая была на привязи) мёртвой со стреляной раной. Вторая собака была ранена - у неё впоследствии диагностирована ветеринарами скальпированная рана головы.
Лица, совершившие преступление пока не установлены, однако подозреваемые имеются. Одна из версий произошедшего - личные неприязненные отношения "стрелка" к хозяину животных.
Ведётся следствие.
(с) Усинск.Онлайн
Кстати, собак на цепи в собственном дворе тоже трогать нельзя . Даже если они и лаили и выли на привязи с голодухи . Достаточно было перекинуть им через забор пару буханок хлеба что-бы угомонить .
А потом вот такие дела живодёрские случаются :
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"На сей раз речь идет об ужасающем случае - в Ударском районе собаку посадил на цепь алкаш и ушел в длительный запой. В результате чего собачка умерла от голода. "
https://vk.com/usinskbs?w=wall-3711687_12108%2Fall
Как того гоблина-апикуна . Которого его же собаки и загрызли .
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В Югре собаки так истерзали тело сторожа, что на нем не осталось одежды
50-летнего Владимира нашли окровавленного и голого
Стали известны новые подробности ЧП в городе Советском. Напомним, в ночь с 13 на 14 июня стая собак загрызла 50-летнего сторожа в районе Промбазы.
Как рассказала «Комсомольской правде-Югре» общественница Екатерина, истерзанного сторожа можно было бы спасти, если бы поблизости оказались люди, способные оказать ему медицинскую помощь.
- Погибшего звали Вова. Я знаю и его, и собак этих. Вова неделю пил, и в тот роковой день тоже был пьян. Думаю, это могло спровоцировать нападение собак. Со слов экспертов он умер от потери крови, скорее всего первый пёс, который укусил, задел артерию на ноге. Он мог выжить если бы остановили кровотечение. Еще у него были укусы на голове и в области подмышек. Собаки его буквально рвали – когда его нашли он был весь в крови и без одежды, - рассказывает девушка и подчеркивает – собаки не ели свою жертву, как сейчас пишут в соцсетях.
Кроме того, по словам Екатерины, собаки ранее агрессии не проявляли и шли к человеку.
Как рассказали «КП-Югра» в пресс-службе администрации города Советский, где и произошел инцидент, собаки, напавшие на сторожа, отловлены.
Кстати, стая из 12 собак, напавшая на сторожа, состояла не только из бездомных псов. По словам руководителя Югорского межрайонного следственного отдела СК РФ Владимира Ермолаева, часть животных прикармливал местный предприниматель. Другую – погибший сторож.
https://www.ugra.kp.ru/daily/26689/3716422/
https://www.youtube.com/watch?v=koSVfIewwFg
по любому пару раз обсирался.