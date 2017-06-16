Неизвестные застрелили собаку дачника

Ещё одного пса ранили.

Мужчина написал заявление в полицию. В один из дней он приехал к себе на дачу, чтобы покормить своих собак. Одна из них была на цепи, вторая обычно бегала по двору.

В тот день он обнаружил собаку (которая была на привязи) мёртвой со стреляной раной. Вторая собака была ранена - у неё впоследствии диагностирована ветеринарами скальпированная рана головы.

Лица, совершившие преступление пока не установлены, однако подозреваемые имеются. Одна из версий произошедшего - личные неприязненные отношения "стрелка" к хозяину животных.

Ведётся следствие.

(с) Усинск.Онлайн