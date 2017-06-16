Комиссия по ЧС сегодня в Праскани и Захарвани

Оперативной группе предстоит провести оценку обстановки, визуально оценить ущерб, пообщаться с местными жителями на местах.

Сегодня утром, 16 июня 2017 года, в деревни Праскан и Захарвань на теплоходе «Светлый» выехала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Усинск».

В составе группы руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, сотрудники ГУ МЧС по РК, Управления ГО и ЧС администрации МО ГО «Усинск», врач-эксперт Роспотребнадзора, представители надзорных органов и СМИ.

Оперативной группе предстоит провести оценку обстановки, визуально оценить ущерб, пообщаться с местными жителями на местах.

Ответственные службы регулярно информируют население об изменениях уровня воды в реке и о принимаемых мерах. Жители подтопленных домов расселены по родственникам и временным пунктам размещения, оказывается адресная помощь нуждающимся.

Напомним, что с 15 июня муниципалитете функционирует режим «Повышенная готовность». Отмечается стабилизация паводковой обстановки.

Ущерб от наводнения еще предстоит оценить специальной комиссии, которая по мере отступления стихии будет работать в зоне подтопления.

По последней информации ЕДДС всего подтоплено, 23 жилых дома, в которых проживает 57 человек, в том числе 12 детей. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают. В случае ухудшения обстановки, спланирована эвакуация населения. Эвакуация не проводилась. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Просим население сохранять спокойствие. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».