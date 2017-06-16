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16.06.2017 16:20
Комиссия по ЧС сегодня в Праскани и Захарвани
Оперативной группе предстоит провести оценку обстановки, визуально оценить ущерб, пообщаться с местными жителями на местах.
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Сегодня утром, 16 июня 2017 года, в деревни Праскан и Захарвань на теплоходе «Светлый» выехала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Усинск».

В составе группы руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, сотрудники ГУ МЧС по РК, Управления ГО и ЧС администрации МО ГО «Усинск», врач-эксперт Роспотребнадзора, представители надзорных органов и СМИ.

Оперативной группе предстоит провести оценку обстановки, визуально оценить ущерб, пообщаться с местными жителями на местах.

Ответственные службы регулярно информируют население об изменениях уровня воды в реке и о принимаемых мерах. Жители подтопленных домов расселены по родственникам и временным пунктам размещения, оказывается адресная помощь нуждающимся.

Напомним, что с 15 июня муниципалитете функционирует режим «Повышенная готовность». Отмечается стабилизация паводковой обстановки.

Ущерб от наводнения еще предстоит оценить специальной комиссии, которая по мере отступления стихии будет работать в зоне подтопления.

По последней информации ЕДДС всего подтоплено, 23 жилых дома, в которых проживает 57 человек, в том числе 12 детей. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают. В случае ухудшения обстановки, спланирована эвакуация населения. Эвакуация не проводилась. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Просим население сохранять спокойствие. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».

Комментарии (8)

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  • ХАХАЛКИНУ
    16.06.2017, 16:30:50
    23
    Оперативной группе НУЖНО БЫЛО проводить оценку обстановки когда люди на чердаках без света и тепла сидели! Сейчас скорее оперативная группа осматривает местность!!!
  • народ
    16.06.2017, 16:54:09
    16
    Во сколько поездка указанных господ обойдется налогоплательщикам,может компенсация людям будет меньше чем расходы на указанных членов.
  • Афонасий
    16.06.2017, 18:58:04
    10
    Ребята не нагнетайте. Давайте посмотрим чем поход закончится! Может С.Ю. по 50 000 перечислит всем как В.В.Путин сказал. И перечислит сразу и в поход взял спецов которые жителям справки приготовят.
    Администрация сайта через 15 дней жителям позвонит и узнает какие движения после поездуи произошли. Ну по крайней мере в журнале 7х7 опубликуем точно.
    Не ругайтесь надо подождать...
  • для Афанасия
    16.06.2017, 19:25:38
    11
    Никто не нагнетает! Просто противно всё это. Вода спала -вылезли, так же как и депутаты, по просьбам жителей осмотрели яму и лужу..... весь город пора осматривать и ремонтировать. По ущербу уверен ничего не будет. Посмотрели вчера по Ставропольскому краю ни денег, ни понимания. А в нашем случае с самого начала Власти самоустранились от решени вопросов. Никто не мешал приехать Хахалкину и 10, 11 и12 - просто хоть поинтересовться как там и кто.... тем более в Администрации насколько я помню есть свой катер (Тян который покупал)
    • непонял
      16.06.2017, 19:47:10
      9
      В Администрации есть свой катер и они его не задействовали?
      • Афанасий
        16.06.2017, 19:57:25
        6
        Ребят ну доввйте честно да
        http://usinsk.online/news/15729/

        Надо ждать. 15 дней не так много. Представьте что они все сделают!
        • понятно
          16.06.2017, 20:34:19
          6
          если был режим ЧС, а у админстрации был не задействаованны
    • оленевод Бельдыев
      16.06.2017, 21:14:55
      13
      а чего "нагнетать"все как по всей стране. Дашу из Апатитов согласились принять уже две зарубежные клиники (только что из новостей)На фоне Апатитов в Усинске хоть больница есть-а вот врачей походу по всей стране нет,если Дашу лечить за рубежом будут.
      А насчет чиновников,так наши такие же нерасторопные лоботрясы,как и вся армия чиновничьих дармоедов.Может на верху задумаются,за что платить такие сумашедшие зарплаты табуну свадебных генералов.
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