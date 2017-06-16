Министр МВД Коми приезжает в Усинск

В понедельник Министр внутренних дел региона Виктор Половников проведет личный прием граждан в Усинске.

фото: пресс-служба МВД

19 июня 2017 года с 17.00 до 18.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми прямую линию и личный прием граждан проведет Половников Виктор Николаевич, министр внутренних дел по Республике Коми.

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, дом №33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.