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16.06.2017 14:53
Министр МВД Коми приезжает в Усинск
В понедельник Министр внутренних дел региона Виктор Половников проведет личный прием граждан в Усинске.
Polovnikov_MVD.jpg
фото: пресс-служба МВД

19 июня 2017 года с 17.00 до 18.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми прямую линию и личный прием граждан проведет Половников Виктор Николаевич, министр внутренних дел по Республике Коми.

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, дом №33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.

Комментарии (7)

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  • ))))
    16.06.2017, 15:30:51
    5
    И всего час???
  • ау адимы
    16.06.2017, 15:42:56
    -3
    министр МВД Республики Коми давно уже генерал.Хотя бы не грузите тухлую инфу.
    ____________
    Он генерал-майор.
    • Черчиль
      16.06.2017, 15:59:39
      8
      Глаза в каком месте у тебя?
      Про звание в статье ни слова, а Половников - это вообще фамилия!!!
      • 13
        16.06.2017, 16:29:17
        8
        На погоны смотри!
  • 064
    16.06.2017, 21:29:45
    3
    А почему умалчивают ЧП в Лукойл- Коми, как человек попал под 6000 вольт? И что с ним?
  • Гость
    17.06.2017, 13:33:09
    4
    Хотелось бы чтобы посмотрел в каких условиях работают специалисты Отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Коми в городе Усинске. Какие условия созданы для посетителей. Чтобы получить консультацию, обязательно надо записаться на прием, а записаться на прием вообще страшная проблема, т.к. желающих попасть на прием намного больше, чем талонов на запись. Когда посетители при необходимости в эту службу смогут попасть без проблем? Что делается в этом направлении?
    • Иванов
      17.06.2017, 20:52:48
      1
      ему в общественной лучше будет - там кресло приготовят ...
      а в паспортном - ЗАТОПЧУТ ... :-)
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