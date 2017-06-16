В республику поступили новые школьные автобусы от ЛУКОЙЛа

В Республику Коми прибыла первая партия из девяти школьных автобусов, закупленных для муниципалитетов на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом на 2017 год.

Новые машины ПАЗ, ГАЗель и ГАЗель Next поступят в образовательные учреждения Усинска, Ухты, Сыктывкара, Инты, а также Ижемского, Корткеросского, Удорского и Усть-Куломского районов. Техника полностью оснащена для перевозки детей, в том числе оборудована ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС.

До начала нового учебного года автобусы будут поставлены на учет в органах госавтоинспекции и с 1 сентября выйдут на линию. Торжественную передачу ключей руководителям районных администраций запланировано провести в рамках торжеств ко Дню республики.

В предыдущие три года в рамках соглашения между ЛУКОЙЛом и правительством Коми для республики были приобретены 50 школьных автобусов.