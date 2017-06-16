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16.06.2017 15:17
В республику поступили новые школьные автобусы от ЛУКОЙЛа
В Республику Коми прибыла первая партия из девяти школьных автобусов, закупленных для муниципалитетов на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом на 2017 год.
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Новые машины ПАЗ, ГАЗель и ГАЗель Next поступят в образовательные учреждения Усинска, Ухты, Сыктывкара, Инты, а также Ижемского, Корткеросского, Удорского и Усть-Куломского районов. Техника полностью оснащена для перевозки детей, в том числе оборудована ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС.

До начала нового учебного года автобусы будут поставлены на учет в органах госавтоинспекции и с 1 сентября выйдут на линию. Торжественную передачу ключей руководителям районных администраций запланировано провести в рамках торжеств ко Дню республики.

В предыдущие три года в рамках соглашения между ЛУКОЙЛом и правительством Коми для республики были приобретены 50 школьных автобусов.

Комментарии (3)

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  • медик
    16.06.2017, 16:56:49
    5
    А где машины скорой помощи,выделенные для Усинска? Писали,что получили одну,еще зимой
  • Афанасий
    16.06.2017, 19:03:52
    5
    Как в реке колва нефть растворилась РВП, как штраф РВП растворился в республике, так и автобусы растворятся в тумане.

    А почему не в Усинск пойдут, так я объясню, дороги то нет а че автобусику до зимы ждать пусть в Сыктывкаре катается.
  • Управление образования
    18.06.2017, 17:02:15
    0
    Автобус
    Автобус уже доставлен в Усинск.
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