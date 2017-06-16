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16.06.2017 16:43
Стажерка усинского кафе оказалась не чиста на руку
Полицейские Усинска раскрыли кражу денежных средств из городского кафе.
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Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в полицию Усинска поступило сообщение о том, в одном из кафе города совершена кража денежных средств из кассы. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна стажер кафе. Девушка воспользовалась моментом и путем свободного доступа взяла из кассы заведения 6 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.

По факту кражи сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получены признательные показания.

Расследование продолжается.

Комментарии (7)

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  • Муфлон
    16.06.2017, 17:26:05
    0
    Вот так и бери девок на работу
    • Афоня
      16.06.2017, 18:52:00
      0
      Вот так и беру девок...
    • Холодец
      17.06.2017, 17:40:43
      0
      Бери бабок на работу, на раз помуфлонить.
  • Усинск
    16.06.2017, 19:08:41
    10
    Это просто сенсация века!Раскрыто крупнейшее преступление!
  • шок
    17.06.2017, 8:04:55
    5
    кража
    На фоне этой кражи сердюков и медведев мелочь пузатая???
  • читатель
    17.06.2017, 12:52:39
    2
    вот это дааааа
    • кети
      18.06.2017, 7:59:23
      2
      Может за мед комиссию нечем заплатить девке?
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