Стажерка усинского кафе оказалась не чиста на руку

Полицейские Усинска раскрыли кражу денежных средств из городского кафе.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в полицию Усинска поступило сообщение о том, в одном из кафе города совершена кража денежных средств из кассы. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна стажер кафе. Девушка воспользовалась моментом и путем свободного доступа взяла из кассы заведения 6 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.

По факту кражи сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получены признательные показания.

Расследование продолжается.