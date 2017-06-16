Усинский боксер Сабир Шахруев привез бронзу с Всероссийских соревнований

Сборная Республики Коми по боксу стала победителем в общекомандном зачете в своей группе на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу памяти генерал-майора милиции Рауля Файрузова.

Сборная Республики Коми по боксу стала победителем в общекомандном зачете в своей группе (регионы с численностью до 1 млн. человек) на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу памяти генерал-майора милиции Рауля Файрузова, которые прошли с 10 по 16 июня в Уфе.

Аркадий Племениченко из Ухты и Сабир Шахруев из Усинска завоевали бронзовые медали.

Как сообщил тренер Егор Елагин, соревнования собрали 144 спортсмена со всей России.

Аркадий Племениченко выиграл два боя подряд, но в полуфинале уступил сопернику из Ханты-Мансийска и занял третье место в весовой категории 60 кг. Сабир Шахруев провел два поединка – в первом бою спортсмен одержал победу над астраханским соперником, но уступил боксеру из Самарской области и завоевал бронзу в весовой категории до 91 кг.

«Ребята показали красивый, качественный бой. Но третье место, конечно, не предел, поэтому будем считать это хорошим опытом для дальнейших соревнований, - рассказал Егор Елагин. - Главной целью боксеров Республики Коми является подготовка к Чемпионату России. Проходить тренировочный процесс будет вместе со спортсмена сборной страны в два этапа. Первый – общефизическая подготовка, далее – боевой сбор. В день происходит две тренировки. У нас все спортсмены взрослые, старше 18 лет, в основном студенты. Мы тренируем давно этих ребят. У них выработан подход, они знают, какие им нужны спортивные нагрузки и чем питаться. Уже сейчас формируется олимпийская сборная команда, нам нужно закрепиться на чемпионате страны. В Республике Коми есть перспективные боксеры, которые готовы на равных конкурировать со спортсменами других регионов России. У нас работает хороший тренерский коллектив, который организует выезды, тренировочный процесс, производит отбор спортсменов с сильными бойцовскими качествами, словом, все то, что позволяет нам раз за разом показывать хорошие результаты".