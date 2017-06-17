Работники ЛУКОЙЛ-Коми вышли на субботник в Усинске

Лукойловцы убрались на улице Нефтяников и во дворах усинских многоэтажек. Акцию приурочили к Году экологии в России.

В пятницу представители коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вышли по собственной инициативе на субботник, в котором приняли участие сотрудники центрального аппарата предприятия и подразделения – ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» (как офисные сотрудники, так и рабочие).

Нефтяники высадили саженцы рябины и березы в конце улицы Нефтяников, собрали и вывезли мусор с тротуаров и газонов вдоль дороги, покрасили бордюры, навели порядок на большой детской площадке во дворе домов №43 и 45.

Как рассказал один из организаторов экологической акции сотрудник ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и депутат Совета города Александр Баранов, лукойловцы регулярно наводят порядок на улице Нефтяников в ходе субботников, в том числе общегородских.

- Люди, как и всегда, вышли на акцию с удовольствием, с желанием сделать родной город уютнее и чище, - отметил он.