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17.06.2017 09:55
Работники ЛУКОЙЛ-Коми вышли на субботник в Усинске
Лукойловцы убрались на улице Нефтяников и во дворах усинских многоэтажек. Акцию приурочили к Году экологии в России.
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В пятницу представители коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вышли по собственной инициативе на субботник, в котором приняли участие сотрудники центрального аппарата предприятия и подразделения – ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» (как офисные сотрудники, так и рабочие).

Нефтяники высадили саженцы рябины и березы в конце улицы Нефтяников, собрали и вывезли мусор с тротуаров и газонов вдоль дороги, покрасили бордюры, навели порядок на большой детской площадке во дворе домов №43 и 45.

Как рассказал один из организаторов экологической акции сотрудник ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и депутат Совета города Александр Баранов, лукойловцы регулярно наводят порядок на улице Нефтяников в ходе субботников, в том числе общегородских.

- Люди, как и всегда, вышли на акцию с удовольствием, с желанием сделать родной город уютнее и чище, - отметил он.

Комментарии (7)

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  • Человек
    17.06.2017, 19:02:49
    0
    Не вышли, а выгнали наверное! Как всегда!
    • Усинец
      17.06.2017, 19:40:47
      -4
      Сам дурак.
      • тоже человек
        17.06.2017, 23:42:21
        2
        Спасибо всем, кто вышел на субботник! Намного чище стало!
        • ---
          18.06.2017, 3:30:52
          0
          молодец
          Меня обуревает счастье, когда читаю "намного", а то ведь 75% пишут раздельно. автор, вы меня порадовали, чесслово
  • 123
    18.06.2017, 5:22:18
    3
    АГа, очень приятно чужие плевки и мусор убирать. Все улыбнулись а в душе послали на*** и подумали а чем же занимаются наши управляющие компании и почему сами не убирают город?
    • так
      18.06.2017, 9:59:53
      1
      А мне приятно смотреть, когда нет плевков и мусора, поэтому не мусорю и не плююсь. Поэтому радуюсь, что те которые убирают мусор, меня лично не проклинают и не называют разными неприятными словами.
  • электорат
    18.06.2017, 11:52:27
    3
    А было логичнее если бы каждый депутат отработал на том участке города, где он баллотировался, а не только по Нефтяников 41-45
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