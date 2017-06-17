Как купить бытовую технику по лучшим ценам?

Современный покупатель избалован обилием предложений по выбору и приобретению продуктов питания, одежды, мебели и даже бытовой техники и электроники. Розничные магазины и сотни точек интернет-продаж… как не запутаться в многообразии выбора и приобрести качественный товар у надежного продавца по лучшей цене?

Ни для кого ни секрет, что в крупных сетевых магазинах цены существенно ниже, чем в частных торговых точках. Здесь есть и надежные эксперты, которые на месте проверят выбранную вами модель, и гарантия сервисного обслуживания. Специальные акции и выгодные бонусные программы, позволяют снизить стоимость покупки даже до 50%!

Так магазин торговой сети «МИР» зарекомендовал себя как надежный продавец бытовой техники и электроники в Усинске. Сегодня компания развивает новые способы продаж, расширяет ассортимент товарными категориями, предлагая при этом самые выгодные условия покупки.

«Каждый из нас, совершая ту или иную покупку, ищет приемлемое для себя соотношение цены и качества. Кроме того, сегодня для большинства покупателей на первый план выходит уровень сервиса и удобство приобретения товара, – комментирует директор по розничным продажам Иван Стариков. - Мы понимаем, что сегодня розничной компании необходимо иметь равный и одинаково высокий уровень сервиса во всех моментах взаимодействия с покупателем – будь то розничный магазин или сайт. Теперь магазин «МИР» в г.Усинске — это не только торговая точка, но и пункт выдачи, оказания сервисных услуг и мини склад, где можно получить заказ, сделанный через сайт компании www.tsmir.ru.

Чтобы обеспечить в нашем интернет-магазине лучшие цены, мы каждый день проводим мониторинг конкурентов. Благодаря работе автоматической системы мониторинга, стоимость товаров выравнивается по отношению к лучшему ценовому предложению на рынке в режиме реального времени. В интернет-магазине доступен весь ассортимент компании – это более 5 000 позиций.

Теперь для осуществления покупки не нужно сразу бежать в магазин, можно зайти на сайт, сделать свой выбор, а за покупкой прийти уже в удобное время. Все покупки через интернет-магазин будут зачислены на накопительную карту, поэтому уже через 2 недели вы сможете приобрести новые товары со скидкой до 50%».

Очень часто перед заказом чего-либо в интернет-магазине приходится долго изучать отзывы, проверять его репутацию, затем ждать доставки в надежде, что проблем с гарантией не возникнет… А в магазине торговой сети «МИР» достаточно сделать запрос, выбрать нужные характеристики товара, нажать на кнопку заказа и получить товар в магазине уже на следующий день. Оплатить покупку можно на кассе магазина наличным или безналичным способом.